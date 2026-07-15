'वो बहुत अच्छा इंसान है', गौहर खान ने पति से की थी एक्स बॉयफ्रेंड कुशल टंडन की तारीफ

प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो 'अलायंस' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में मशहूर कोरियोग्राफर जैद दरबार और टीवी एक्टर कुशल टंडन दोनों नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि कुशल टंडन, जैद की पत्नी और एक्ट्रेस गौहर खान के एक्स-बॉयफ्रेंड रह चुके हैं. ऐसे में फैंस को लग रहा था कि शो के अंदर दोनों के बीच भारी टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. दोनों शो के पहले दिन से ही एक ग्रुप में हैं और काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं.

जैद दरबार ने सोहेल खान के सामने खोला राज

हाल ही में जैद दरबार ने 'अलायंस' में एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शो में आने से पहले गौहर खान ने उन्हें कुशल टंडन के बारे में सब कुछ बता दिया था. शो के दौरान सोहेल खान के सामने बातचीत करते हुए जैद दरबार ने कुशल से कहा, 'तेरा-मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है कि शुरुआत में ही हमारी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन तजुर्बेदार इंसान ही इस बात को समझ पाएगा.' इस पर कुशल ने सोहेल से पूछा कि क्या वो उनका इतिहास जानते हैं? कुशल ने कहा, 'एक समय पर मुझे एक लड़की से प्यार था और आज जैद की शादी उसी लड़की से हुई है.'

अच्छे दोस्त बन गए कुशल टंडन और जैद दरबार

दोनों के बीच इस मैच्योरिटी और दोस्ती को देखकर सोहेल खान ने उनकी तारीफ की. इस पर जैद दरबार ने कहा, 'हम दोनों बहुत ही एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं क्योंकि हम मैच्योर हैं. इस बात को अब 15 साल हो चुके हैं और अब मेरे दो बच्चे हैं. शो में आने से पहले मेरी बीवी ने मुझसे बस एक ही बात कही थी कि "जैद, वो (कुशल) बहुत अच्छा इंसान है." मुझे अपनी बीवी पर बहुत भरोसा है.'

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थोड़े नर्वस थे जैद दरबार

जैद ने ये भी बताया कि शो की शुरुआत में वो कुशल से मिलने को लेकर थोड़े नर्वस थे, लेकिन जैसे ही कुशल ने उन्हें देखा, गले लगा लिया और सारी हिचक दूर कर दी. भले ही जैद और कुशल पहले दिन से एक ही टीम में रहे हैं, लेकिन जैद ने हमेशा कुशल को एक सच्चे दोस्त की तरह आईना दिखाया है. जब भी शो में कुशल का व्यवहार गलत लगा, जैद उन्हें हमेशा टोकते नजर आए.

गौहर खान ने कुशल टंडन को किया डेट

आपको बता दें कि गौहर खान और कुशल टंडन की मुलाकात साल 2013 में 'बिग बॉस 7' के दौरान हुई थी. शो में दोनों को एक-दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने डेटिंग शुरू की. हालांकि, साल 2014 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद, नवंबर 2020 में गौहर खान ने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार से सगाई की और 25 दिसंबर 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. आज इस कपल के दो बेटे हैं.

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