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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीAlpha OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी स्ट्रीम? यहां जानें पूरी डिटेल

Alpha OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी स्ट्रीम? यहां जानें पूरी डिटेल

Alpha OTT Release: आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘अल्फा’ की ओटीटी रिलीज डिटेल्स आ गई हैं. यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीम होगी?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर पहली फीमेल लीड फिल्म ‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल परफॉर्म नहीं कर पाई. रिलीज के 12 दिन बाद भी ये फिल्म अपना बजट वसूल नहीं कर पाई है. हालांकि फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डिटेल्स जानने के लिए बेकरार हैं. तो चलिए यहां जानते हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी?

अल्फा’ ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
बता दें कि थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद 'अल्फा' ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए क्रेडिट्स से यह कन्फर्म हो गया है कि यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फिल्म का ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर है. हालांकि फिल्म मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल ओटीटी प्रीमियर की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह स्पाई थ्रिलर फिल्म थिएटर में रिलीज होने के छह से आठ हफ्ते बाद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी. ये भारत में ज्यादातर बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की आम रिलीज स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही है.

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अल्फा’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि ‘अल्फा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 2 हजार 344 शो में 0.85 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 65.77 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 55.20 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 12वें दिन 0.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका विदेशी कुल ग्रॉस कलेक्शन 26.70 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल ग्रॉस कलेक्शन 92.47 करोड़ हुआ है.

 

क्या है 'अल्फा' की कहानी? 
'अल्फा' YRF स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फ़िल्म है. यह फ़िल्म सीता (आलिया भट्ट) की कहानी है, जो एक सीक्रेट 'रीजेनरेटिव सीरम प्रोग्राम' के जरिए तैयार की गई एक बेहद कुशल हत्यारी है उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी को वह अपना पिता मानती थीकर्नल फतेह सिंह लखावत (बॉबी देओल) उसी ने बचपन में उसका अपहरण किया था और एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के तहत उसे पाला-पोसा था. फतेह के साम्राज्य को खत्म करने के इरादे से, सीता बागी हो जाती है और बेहद स्किल्ड ऑपरेटिव दुर्गा (शर्वरी) के साथ हाथ मिलाती है. ये दोनों एजेंट मिलकर फतेह की मज़बूत प्राइवेट आर्मी का सामना करती हैं. यह मिशन एक्शन, जासूसी और धोखे से भरा होता है.

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Published at : 15 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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Bobby Deol Sharvari Wagh Alpha Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION
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