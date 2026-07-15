ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. ऐसे में नेटफ्लिक्स पर इन दिनों एक हॉलीवुड फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. इस फिल्म ने सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और साउथ की कई बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. ग्लोबल ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंची ये फिल्म दुनियाभर में जमकर देखी जा रही है.

'नथिंग टू लूज'

'नथिंग टू लूज' 2026 की एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलाज हुई है. ये एक सिंगल मदर (जेडा) की कहानी है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर अपना कब्जा जमाए है.

इक्का

दूसरे नंबर सनी देओल की लीगल-थ्रिलर फिल्म इक्का है. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा द्वारा निर्देशित ये फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. यह एक अमीर बिजनेसमैन की कहानी है, जिस पर एक मर्डर का आरोप लगता है. फिल्म में सनी देओल के अलावा अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा भी हैं.

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'वंडरफुल नाइटमेयर'

'वंडरफुल नाइटमेयर' 2015 की एक पॉपुलर साउथ कोरियाई फैंटेसी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म एक सफल, घमंडी वकील ली येओन-वू की कहानी है. ये तीसरे नंबर पर है.

दादी की शादी

फिल्म दादी की शादी चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ये इस साल रिलीज हुई थी. ये एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें कपिल शर्मा और नीतू सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी शिमला में रहने वाली एक जिंदादिल और मॉडर्न दादी के इर्द-गिर्द घूमती है.

पेद्दी

राम चरण की फिल्म पेद्दी नेटफ्लिक्स पर 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इस स्पोर्ट्स-एक्शन फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. अब लोग ओटीटी पर भी इसे एंजॉय कर रहे हैं.

'पति पत्नी और वो दो'

'पति पत्नी और वो दो' लिस्ट में छठे नंबर पर है. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जो 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है. मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह हैं.

द मार्क्ड वुमन

'द मार्क्ड वुमन' स्पेनिश भाषा की एक थ्रिलर फिल्म है जिसे 5 जून 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. ये फिल्म 7वें नंबर पर है. ये एक सस्पेंस और क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 'रोजा मोंटेरो' और 'ओलिवियर' के नॉवेल पर बेस्ड है.

'ब्लास्ट'

'ब्लास्ट' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मार्शल आर्ट्स में माहिर है. अर्जुन सरजा, अभिरामी, और प्रीति मुकुंदन जैसे कलाकार हैं

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की लिस्ट में फिल्म कलर्स ऑफ इविल: ब्लैक 9वें नंबर पर है. वहीं 'हस्बैंड्स इन एक्शन' 10वें नंबर पर है.

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