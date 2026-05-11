'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 8 नई फिल्में-सीरीज

इन दिनों ओटीटी की दुनिया में खूब हलचल मची हुई है, गर्मी बढ़ने के साथ-साथ लोग वीकेंड में घर के अंदर रहकर ओटीटी को एंजॉय करना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई शानदार सीरीज़ और फिल्में रिलीज़ हो रही हैं. यानी इस वीक आप घर बैठे एक्शन और रोमांच से लेकर थ्रिलर और सस्पेंस की फुल डोज ले सकते हैं लेकिन उससे पहले इस वीक ओटीटी की पूरी लाइनअप जान लीजिए.

धुरंधर 2

लगभग दो महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में धूम मचा रही ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर: द रिवेंज धुरंधर 2 आखिरकार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और दिलचस्प बात ये है क ये अभी भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच रही है. वहीं अब दर्शक इस सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म को 15 मई से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.





कर्तव्य

यह पुलकित द्वारा निर्देशित एक क्राइम ड्रामा फिल्म है. गौरतलब है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने इस फिल्म का निर्माण किया है और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. इस फिल्म में सैफ अली खान, रसिका दुगल, संजय मिश्रा और मनीष चौधरी सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. सैफ अली खान फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे. बता दें कि इसे 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





एग्जाम

ये नेशनल अवॉर्ड विनर ए. सरकुनम द्वारा लिखित और निर्देशित एक तमिल ड्रामा सीरीज़ है. ये शो टेंशन से भरी इमोशनल माहौल जर्नी है जिसे कंप्टीटिट एग्जाम के हाईप्रेशर पर बेस्ड बैकड्रॉप में सेट किया गया है. ये सीरीज़ 15 मई से प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी.





इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2

रणदीप हुड्डा, उर्वशी रौतेला, अमित सियाल, शालिन भनोट, राहुल मित्रा, जाकिर हुसैन, आयशा एस. ने इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन में अहम रोल प्ले किया है. इसमें अयमान और जोहेब फारूकी जैसे कलाकार भी शामिल हैं. ये सीरीज इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है. इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी और एसटीएफ प्रमुख अविनाश मिश्रा की कहानी बताई गई है जो गैंगस्टरों को निशाना बनाते हैं. इसे 15 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





द क्रैश

ये एक क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है. द क्रैश 2022 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें ओहियो की 17 साल की टीनएज मैकेन्ज़ी शिरिला 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जानबूझकर अपनी कार एक ईंट की इमारत से टकरा देती है. इस घटना में उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और उसके दोस्त डेवियन फ्लैनगन की मौत हो जाती है. जिसके बाद उसे 12 गंभीर अपराधों का दोषी पाया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है. 'द क्रैश' को 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





मार्टी, लाइफ इज़ शॉर्ट

कॉमेडियन मार्टिन शॉर्ट पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री, थिएटर और कॉमेडी की दुनिया में उनके शानदार और सफल करियर को दर्शाती है. इस कॉमेडी में उनके 50 साल के सफर के उतार-चढ़ाव को बयां किया गया है. फिल्म में उनके करियर के रेयर फुटेज के साथ-साथ उनके करीबी दोस्तों और को-स्टार के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी शामिल हैं. दर्शक इस डॉक्यूमेंट्री को 12 मई से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. गौरतलब है कि मार्टिन शॉर्ट एक कनाडाई कॉमेडियन, अभिनेता और लेखक हैं.





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बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन

'बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमाइन' मनी हीस्ट का आठ-एपिसोड का स्पिन-ऑफ है. स्पेन के सेविले में फिल्माई गई यह डॉक्यूमेंट्री बर्लिन (पेड्रो अलोंसो) और उनकी टीम की कहानी बताती है, जो एक और बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए लौटते हैं, इस बार वे बदला लेने की चाह से इंस्पायर हैं. दर्शक इसे 15 मई से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





गुड ओमेन्स

गुड ओमेन्स एक फैंटेसी कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है जिसे नील गैमन ने अपने और टेरी प्रैचेट के 1990 के नॉवेल पर बेस्ड बनाया है. पहले सीज़न के सभी एपिसोड 31 मई 2019 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुए थे. जून 2021 में इसके दूसरे सीज़न को रिन्यू किया गया था, जो बाद में 28 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुआ. दिसंबर 2023 में गुड ओमेन्स के तीसरे और फाइनल सीजन को रीन्यू किया गया. अब, 90 मिनट के एक एपिसोड वाला तीसरा सीज़न इस साल प्रीमियर होने वाला है. इसे 13 मई से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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