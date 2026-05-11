रिलीज से पहले ही मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने किया कमाल, एडवांस बुकिंग ने कमा डाले करोड़ों

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने किया कमाल, एडवांस बुकिंग ने छाप डाले करोड़ों

Drishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने किया कमाल, एडवांस बुकिंग ने छाप डाले करोड़ों

Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' रिलीज होने वाली है. उससे पहले इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही तहलका मचा दिया है और करोड़ों कमा डाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 May 2026 08:58 AM (IST)
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मलयालम क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जीतू जोसेफ निर्देशितत इस फिल्म में मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया है. ब्लॉकबस्टर 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की ये तीसरी कड़ी है, जो 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' के बाद आ रही है. फिल्म से उम्मीदें बेहद हैं. इसी के साथ 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. जानते हैं फिल्म ने प्री सेल में कितना कलेक्शन किया है?

'दृश्यम 3' की कैसी है एडवांस बुकिंग?
मोहनलाल स्टारर अपकमिंग 'दृश्यम 3' की केरल में प्री-सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है.फिल्म इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाली वेबसाइट एबी जॉर्ज के अनुसार, केरल में पहले दिन की प्री-सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. ये आंकड़े काफी पॉजिटिव हैं. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी एडवांस बुकिंग में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिया है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की फुल फ्लैज्ड प्री टिकट सेल अभी शुरू नही हुई है उसके बावजूद इसने अच्छी एडवांस बुकिंग कर डाली है. जिसे देखते हुए लग रहा है कि ये रिलीज होने के बाद बंपर कमाई कर सकती है. 
ट्वीट में लिखा गया है, "दृश्यम 3 के केरल में लीमिटेड शो के साथ पहले दिन की प्री-सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. दुनिया भर में एडवांस कलेक्शन 4 करोड़ रुपये से ऊपर है. शानदार शुरुआत!"

 

 

बता दें कि'दृश्यम 3' जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है. मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल एक बार फिर अपनी भूमिकाएं दोहराते हुए दिखेंगे. फिल्म में सपोर्टिंग कलाकारों में सिद्दीकी, आशा शरथ और मुरली गोपी भी शामिल हैं.

'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च से एक नया सस्पेंस का हुआ खुलासा
'दृश्यम 3' का मच अवेटेज ट्रेलर शनिवार को कोच्चि में लॉन्च किया गया था. इस इवेंट के दौरान, जीतू जोसेफ ने खुलासा किया कि इस बार जॉर्जकुट्टी को एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा था, “पहले और दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में अंतर ये है कि जॉर्जकुट्टी को नहीं पता कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कौन?” निर्देशक ने आगे कहा, “पहले दो पार्ट्स में, उसे पता था कि पुलिस और मृत लड़के का परिवार उसके पीछे पड़ा है. लेकिन इस भाग में, उसे नहीं पता कि कौन है. मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें आपको चौंकाने वाले एलिमेंट नहीं होंगे.”

मोहनलाल ने 'दृश्यम 4' का दिया हिंट
ट्रेलर लॉन्च के दौरान, मोहनलाल ने हिंट दिया था कि जॉर्जकुट्टी की कहानी इस भाग से आगे भी जारी रह सकती है. यानी इसका चौथा पार्ट भी आने की संभावना है. मोहनलाल ने कहा था, “यह कोई मज़ाक नहीं है. लोगों को फिल्म देखने दीजिए और उन्हें तय करने दीजिए कि हमें चौथा या पांचवां सीक्वल बनाना चाहिए या नहीं.” बता दें कि 'दृश्यम 3' 21 मई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म

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Published at : 11 May 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3
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