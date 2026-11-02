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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीके-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां

के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां

के-ड्रामा लवर्स के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है. इस महीने कई नए शोज रिलीज होने वाले हैं, जिनमें रोमांस और थ्रिलर से भरपूर कहानियां देखने को मिलेंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 02:27 PM (IST)
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नवंबर का महीना के-ड्रामा पसंद करने वालों के लिए काफी खास होने वाला है. इस दौरान रोमांस, क्राइम, कॉमेडी और हिस्टोरिकल कहानियों से भरपूर कई नए कोरियन ड्रामा रिलीज होंगे. 

आइए जानते हैं नवंबर में रिलीज होने वाले के-ड्रामा की रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में.

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'द रीमैरिड एम्प्रेस'
'द रीमैरिड एम्प्रेस' एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा है. इसकी कहानी पूर्वी साम्राज्य की महारानी, ​​नेवियर के इर्द-गिर्द घूमती है. उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आता है, जब उनके पति, सम्राट सोविशु, उनसे तलाक लेने का फैसला करते हैं. ये सीरीज 4 नवंबर से डिज्नी प्लस और हुलु पर स्ट्रीम होगी. 

के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां

'फ्रांसेस्का नेक्स्ट डोर'
कोरियन ड्रामा 'फ्रांसेस्का नेक्स्ट डोर' एक वैम्पायर लड़की की कहानी है जो रोमानिया से साउथ कोरिया के एक हाई स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है और उसे अपने क्लास प्रेसिडेंट से प्यार हो जाता है. ये 6 नवंबर को Wavve और KOCOWA+ पर प्रीमियर होगा. इसमें टोटल 4 एपिसोड होंगे.

 'हैप्पी एंडिंग'
'लाइफ्स पंचलाइन' जापानी सीरीज 'लाइफ्स पंचलाइन' पर बेस्ड, 'हैप्पी एंडिंग' तीन स्ट्रगलर कॉमेडियनों की कहानी है. ये ड्रामा दोस्ती, सपनों का पीछा करने के दौरान आने वाले उतार-चढ़ाव को स्वीकार करना सिखाता है. 'हैप्पी एंडिंग' का प्रीमियर 6 नवंबर को tvN पर होगा.

'वन ऑफ अ काइंड रोमांस'
'वन ऑफ अ काइंड रोमांस' एक रोमांटिक कॉमेडी के-ड्रामा है. कहानी गोंग यू-इल नाम की एक साधारण लड़की की है, जो नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रही है और पार्ट-टाइम काम करती है. ये सीरीज 9 नवंबर को रिलीज होगी और इसे TVING और Viu पर देखा जा सकेगा.

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'व्हाट अ बॉस वांट्स'
ये सीरीज एक ऑफिस रोमांटिक कॉमेडी है, जो एक वेब नॉवेल पर आधारित है.  कहानी 'SY एंटरटेनमेंट' के CEO क्वोन डो ह्योक की है. ये MBN पर प्रीमियर होगा और 11 नवंबर से 'विकी' पर भी स्ट्रीम किया जा सकेगा.

'स्वॉर्ड एंड साइलेंस'
'स्वॉर्ड एंड साइलेंस' एक अपकमिंग कोरियाई ऐतिहासिक ड्रामा है. ये ड्रामा कोरिया के इतिहास के 'थ्री किंगडम्स' काल पर आधारित है. 'स्वॉर्ड एंड साइलेंस' का प्रीमियर 14 नवंबर को KBS2 पर होगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
The Remarried Empress
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