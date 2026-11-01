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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में टिकट टू फिनाले की जंग, करण पटेल और शहजाद पूनावाला होंगे आमने-सामने

'राइज एंड फॉल 2' में टिकट टू फिनाले की जंग, करण पटेल और शहजाद पूनावाला होंगे आमने-सामने

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में फिनाले की रेस तेज हो गई है. एपिसोड 37 में टिकट टू फिनाले के लिए करण पटेल और शहजाद पूनावाला के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 04:09 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. शो में फिनाले की रेस तेज हो गई है और हर कंटेस्टेंट की नजर टिकट टू फिनाले पर है. इसे हासिल करने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच लगातार मुकाबला देखने को मिल रहा है. कभी सत्ता के लिए दोस्त एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो कभी छोटी-सी बात पर घर में जमकर बहस होने लगती है.

शो में बदलते रिश्ते, आपसी टकराव और नए ट्विस्ट दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. अब फिनाले में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. चलिए जानते हैं 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 37 में क्या-क्या हुआ.

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करण पटेल और शहजाद पूनावाला के बीच होगा मुकाबला

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में टिकट टू फिनाले को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर ड्रामा देखने को मिला. पेंटहाउस से स्वरा भास्कर, गौतम गुलाटी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो गए हैं. अब करण पटेल और शहजाद पूनावाला के बीच पहले फाइनलिस्ट बनने की जंग देखने को मिलेगी.

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कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का पहला फाइनलिस्ट?

करण पटेल और शहजाद पूनावाला टिकट टू फिनाले हासिल करने के लिए आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में करण पटेल की तरफ से जसवंत बोपन्ना और शहजाद की तरफ से ऋषभ जायसवाल खेलते नजर आएंगे. दोनों के बीच एक टास्क होगा. इस टास्क को जीतने वाला कंटेस्टेंट शो का पहला फाइनलिस्ट बनेगा.

क्या है 'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट?

'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट रूलर्स और वर्कर्स के बीच सत्ता की लड़ाई पर आधारित है. शो में कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा जाता है. रूलर्स पेंटहाउस में लग्जरी सुविधाओं के साथ रहते हैं और उनके पास गेम से जुड़े फैसले लेने की ताकत होती है, जबकि वर्कर्स बेसमेंट में रहते हैं और उन्हें अलग-अलग टास्क करने पड़ते हैं. टास्क और रणनीति के जरिए वर्कर्स को रूलर्स बनने का मौका मिलता है, वहीं रूलर्स को अपनी सत्ता बचानी होती है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Nov 2026 04:09 PM (IST)
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