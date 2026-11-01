अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. शो में फिनाले की रेस तेज हो गई है और हर कंटेस्टेंट की नजर टिकट टू फिनाले पर है. इसे हासिल करने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच लगातार मुकाबला देखने को मिल रहा है. कभी सत्ता के लिए दोस्त एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो कभी छोटी-सी बात पर घर में जमकर बहस होने लगती है.

शो में बदलते रिश्ते, आपसी टकराव और नए ट्विस्ट दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. अब फिनाले में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. चलिए जानते हैं 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 37 में क्या-क्या हुआ.

करण पटेल और शहजाद पूनावाला के बीच होगा मुकाबला

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में टिकट टू फिनाले को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर ड्रामा देखने को मिला. पेंटहाउस से स्वरा भास्कर, गौतम गुलाटी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो गए हैं. अब करण पटेल और शहजाद पूनावाला के बीच पहले फाइनलिस्ट बनने की जंग देखने को मिलेगी.

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कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का पहला फाइनलिस्ट?

करण पटेल और शहजाद पूनावाला टिकट टू फिनाले हासिल करने के लिए आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में करण पटेल की तरफ से जसवंत बोपन्ना और शहजाद की तरफ से ऋषभ जायसवाल खेलते नजर आएंगे. दोनों के बीच एक टास्क होगा. इस टास्क को जीतने वाला कंटेस्टेंट शो का पहला फाइनलिस्ट बनेगा.

क्या है 'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट?

'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट रूलर्स और वर्कर्स के बीच सत्ता की लड़ाई पर आधारित है. शो में कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा जाता है. रूलर्स पेंटहाउस में लग्जरी सुविधाओं के साथ रहते हैं और उनके पास गेम से जुड़े फैसले लेने की ताकत होती है, जबकि वर्कर्स बेसमेंट में रहते हैं और उन्हें अलग-अलग टास्क करने पड़ते हैं. टास्क और रणनीति के जरिए वर्कर्स को रूलर्स बनने का मौका मिलता है, वहीं रूलर्स को अपनी सत्ता बचानी होती है.