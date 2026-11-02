2014 में फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के एक्टर प्रमोशन के लिए फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे. इस दौरान बॉलीवुड के किंग खान ने एक दिलचस्प चीज़े शेयर की थी . इस मजेदार एपिसोड के दौरान शाहरुख खान ने होस्ट अमिताभ बच्चन को बताया कि 'हैप्पी न्यू ईयर' की डायरेक्टर फराह खान ने उनसे अभिषेक बच्चन और विवान शाह के बारे में शिकायत की थी.

शाहरुख ने कहा कि फराह खान बहुत परेशान थीं और उन्होंने उनसे अभिषेक बच्चन और विवान शाह से बात करने को कहा क्योंकि वे दोनों सेट पर बहुत परेशानी खड़ी कर रहे थे.

फराह खान ने की थी शिकायत

शाहरुख ने यह मजेदार घटना शेयर की और बताया, 'एक बार इसने (फराह) मुझसे बहुत कंप्लेंट की. इसने कहा कि अभिषेक और विवान जो हैं, दोनों के दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बातचीत कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं. बार-बार मेरी फोटो लेकर ट्विटर पर डाल रहे हैं. बहुत तंग करते हैं अभिषेक और विवान, तो तुम जाकर उनसे बात करो.'

हालांकि, शाहरुख खान ने फराह खान को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि वे सिर्फ बच्चे हैं. शाहरुख ने बताया, 'मैंने कहा, नहीं फराह बच्चे हैं यार, ऐसे थोड़ी न होता है यार, हो जाएगा.'लेकिन, जब फराह ने एक बार फिर कहा कि शाहरुख को उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बात मान ली. लेकिन, जैसे ही मैं उन्हें डांटने वाला था, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिससे उन्होंने अपना मन बदल लिया.

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शाहरुख ने कहा, 'तो सर, मैं बड़ा ऐसा कमर कस के पहुंच गया. मैं बोलने को शुरू हुआ फिर मुझे दिमाग में आया कि अभिषेक बच्चन के जो डैडी हैं, वो मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं. फिर आया कि विवान के जो डैडी हैं, वो मिस्टर नसीरुद्दीन शाह हैं. फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इनके बाप इनको नहीं सिखा सके तो मैं क्या सिखाऊंगा?' शाहरुख खान की बात सुनकर सेट पर बिगबी अमिताभ बच्चन समेत मौजूद सभी लोग हंसने लगे थे.