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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपरफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म

परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म

सामंथा की पहली 100 करोड़ी फीमेल लीड फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो पिछले तीन महीने से ओटीटी पर ट्रेंडिंग लिस्ट में छाई हुई है. ये दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 05:10 PM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस सामंथा इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी फेज को काफी एंन्जॉय कर रही हैं. वो भले ही बड़े पर्दे पर दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं और प्रेग्नेंसी फेज को एन्जॉय करते हुए दिखाते नजर आती हैं. ऐसे में उनकी एक एक्शन और थ्रिल फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया था और अब ओटीटी पर छाई हुई है.

सामंथा की फिल्म पिछले करीब 3 महीने से ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. ये 3 महीनों से दर्शकों की पसंद बनी हुई है. टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में छाई हुई है. सामंथा का इसमें जबरदस्त एक्शन अंदाज देखने के लिए मिला था. 

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सामंथा की पहली 100 करोड़ी फिल्म 

दरअसल, सामंथा की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो उनकी पहली 100 करोड़ी फीमेल लीड फिल्म है, जिसे दर्शकों से बड़े पर्दे पर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. इसका टाइटल 'मां इंटि बंगारम' है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर टॉप 10 में 9वें नंबर पर बनी हुई है और ये इसका हिंदी वर्जन है. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म ने ओवरसीज में 27.80 करोड़ का बिजनेस किया था. 

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' का एक महीना पूरा, 110 करोड़ के बजट में कमाया 241% प्रॉफिट, जानें टोटल कलेक्शन

इतना ही नहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. सामंथा ने इसके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की थी और खुशी जाहिर की थी कि ये उनकी पहली फीमेल लीड फिल्म है, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार किया था.


परफेक्ट एक्शन और थ्रिल...जियो हॉटस्टार पर 3 महीने से ट्रेंड कर रही सामंथा की 100 करोड़ी फिल्म

'मां इंटि बंगारम' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म का निर्माण 30 करोड़ के बजट में किया गया था और इसका नेट कलेक्शन 62 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म का टोटल नेट प्रॉफिट 106.67% रहा. ये 2026 की सामंथा की हिट फिल्म रही थी साथ ही ये तेलुगु की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही.

परफेक्ट एक्शन और थ्रिल है 'मां इंटि बंगारम'

बहरहाल, अगर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के बारे में बात की जाए तो इसमें सामंथा लीड रोल में थीं. फिल्म में परफेक्ट एक्शन और थ्रिल देखने के लिए मिलता है. इसमें गुलशन देवैया भी हैं, जिन्होंने विलेन की भूमिका प्ले की है. फिल्म में सामंथा ने एक ऐसी महिला का रोल प्ले किया है, जो अपने अतीत को छुपाकर शादीशुदा महिला की जिंदगी जीना चाहती है साथ ही अपने घरवालों की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है. सामंथा को इसमें साड़ी में एक्शन करते हुए देखा जाता है. वो कमाल लगती हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:10 PM (IST)
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Samantha Ruth Prabhu
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