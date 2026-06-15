ओटीटी पर एनिमेटेड फिल्मों का दबदबा, नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली खूब देखी जा रहीं ये मूवीज

ओटीटी पर इन दिनों एनिमेटेड फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े दर्शक भी इन फिल्मों को खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि नेटफ्लिक्स पर कई एनिमेटेड मूवीज ग्लोबल लेवल पर शानदार व्यूअरशिप हासिल कर रही हैं और टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना रही हैं.

स्वैप्ड

फिल्म 'स्वैप्ड' 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. ये फिल्म 6 हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. फिल्म तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसकी कहानी कहानी ओली और आइवी की है, जो जन्म से एक-दूसरे के कड़े दुश्मन हैं. एक घटना के कारण दोनों के शरीर आपस में बदल जाते हैं. खुद को ठीक करने और पुरानी ज़िंदगी में लौटने के लिए दोनों को न चाहते हुए भी एक साथ मिलकर एक यात्रा पर निकलना पड़ता है. फिल्म को 7.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.

डेविड

'डेविड' एक एपिक म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म है. फिल्म की कहानी बुक ऑफ सैम्युल के कैरेक्टर डेविड के इर्द-गिर्द घूमती है. ये एक शेपर्ड लड़के की कहानी है, जो अपने विश्वास और साहस के दम पर एक बहादुर योद्धा और इज़राइल का महान राजा बनता है. ये फिल्म पिछले साल 2025 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म 3 जून को नेटफ्लिक्स पर रीलीज हई और ये 1 हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. इसे 6.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

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गोट

एनिमेटेड फिल्म गोट (GOAT) एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है. फिल्म की कहानी 'विल' नामक एक छोटे और जोशीले बकरे और जानवरों की दुनिया में खेले जाने वाले एक खतरनाक बास्केटबॉल जैसे खेल (रोरबॉल) के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म 4 हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है. इसे अब तक नेटफ्लिक्स पर 5.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

के-पॉप डेमन हंटर्स

के-पॉप डेमन हंटर्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म है. इसकी कहानी 'हंट्रिक्स' नाम के एक मशहूर के-पॉप गर्ल ग्रुप (रूमी, मीरा और ज़ोई) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दुनिया के सामने पॉप स्टार्स हैं लेकिन असल में गुप्त रूप से राक्षसों का शिकार करती हैं. ये फिल्म 51 हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है. इसे 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

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