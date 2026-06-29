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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIkka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना

Ikka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना

सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस ट्रेलर में सनी देओल अपने दमदार रोल से छा गए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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सनी देओल अब फिल्म 'इक्का' में नजर आएंगे. फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी दिखेंगे. ट्रेलर ने फिल्म को लेकर बज क्रिएट कर दिया है. अक्षय खन्ना और सनी देओल ने शानदार काम किया है.

कैसा है इक्का का ट्रेलर?

सनी देओल की इस कोर्टरूम ड्रामा में छा गए हैं. सनी देओल फिल्म में वकील बने हैं. वहीं अक्षय खन्ना आरोपी बने हैं. उनके ऊपर मर्डर का आरोप है. सनी देओल अक्षय खन्ना को बचाने में लगे हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन काफी एंगेजिंग हैं. फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना के अलावा दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं. सभी ने अपने-अपने रोल में धमाल किया है. फिल्म के डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है. 

 
 
 
 
 
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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

ट्रेलर को देख यूजर्स काफी तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स अक्षय खन्ना को देख काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अक्षय खन्ना या शौर्यमन गौर. अक्षय खन्ना क्या लुक है, क्या आवाज है. एक्टिंग तो कोई बीट नहीं कर सकता. वो फिल्म में धमाल मचाने वाले हैं. एक यूजर ने लिखा- हम फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा- बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी है. इक्का का इंतजार नहीं हो रहा है. अक्षय, अक्षय, अक्षय.
Ikka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना


Ikka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना

कहां देख पाएंगे फिल्म?

ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी. फिल्म को आप ओटीटी पर देख पाएंगे. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी. 

इन फिल्मों में दिखेंगे सनी देओल

सनी देओल के हाथ में इन दिनों कई सारी फिल्में हैं. वो फिल्म 'गबरु', 'बंटवारा 1947' और 'रामायण' में नजर आएंगे. फिल्म 'रामायण' में वो हनुमान के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं और सई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं. वहीं 'बंटवारा 1947' को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म में प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी. पिछली बार सनी देओल को फिल्म बॉर्डर 2 में देखा गया था.

वहीं अक्षय खन्ना की बात करें तो वो फिल्म 'धुरंधर' में दिखे थे. इस फिल्म में वो रहमान डकैत के रोल में थे. उनके रोल को बहुत पसंद किया गया था. उनकी एक्टिंग और जेस्चर को सराहा गया था. फिल्म ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Akshay Khanna Ikka Trailer
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