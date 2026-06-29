इस हफ्ते ओटीटी पर होगा साउथ की 5 फिल्मों-सीरीज का धमाका, एक्शन-हॉरर का मिलेगा फुल डोज

South OTT Releases This Week (1-7 July): ओटीटी पर हमेशा की तरह ही जुलाई के पहले वीक में भी एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इसमें कई तो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही हैं. जुलाई के पहले वीक में जहां बॉलीवुड फिल्मों की भरमार है वहीं, साउथ का भी बाजार गर्म है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की 6 कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. देखिए लिस्ट...

मुथास्सी

ओटीटी प्लेटफॉर्म- जी5

रिलीज डेट- 3 जुलाई

'मुथास्सी' मलयालम वेब सीरीज है, जिसमें हॉरर के साथ ही मिस्ट्री देखने के लिए मिलती है. ये एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर वेब शो है, जिसमें केरल के ग्रामीण इलाके की कहानी की प्राचीन कहानी देखने के लिए मिलती है. ये अलौकिक रहस्यों पर आधारित है. इसका निर्देशन नन्दलाल एम एस ने किया है.

इशाकापट्टनम

तेलुगु सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो

रिलीज डेट- 2 जुलाई

'इशाकापट्टनम' एक तेलुगु एक्शन क्राइम सीरीज है, जिसकी कहानी 1990 पर सेट की गई है. ये विशाखापट्टनम के पोर्ट टाउन पर आधारित है. जहां एक्शन से लेकर क्राइम ड्रामा तक भरपूर देखने के लिए मिलता है. इस सीरीज के 7 एपिसोड्स हैं. इसे 2 जुलाई को रिलीज किया जाएगा.

मॉलीवुड टाइम्स

ओटीटी प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट- 3 जुलाई

'मॉलीवुड टाइम्स' 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये मलयालम की डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन अभिनव सुंदर नायक ने किया था. फिल्म में नस्लेन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें एक्टर मलयालम सिनेमा का बड़ा हॉरर डायरेक्टर बनना चाहता है और वो इसी पर काम भी करता है.

सुपर सुब्बू

ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट- 2 जुलाई

'सुपर सुब्बू' तेलुगु की ऑरिजिनल वेब सीरीज है, जिसे 2 जुलाई को रिलीज किया जाएगा. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें संदीप किशन, मिथिला पालकर और मुली शर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें सुब्रमण्यम (सुब्बू) नाम के एक लड़के की कहानी देखने के लिए मिलती है.

'पेद्दी'

ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट- 2 जुलाई

'पेद्दी' तेलुगु की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम चरण और जान्हवी कपूर जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 336.85 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ऐसे में अब इसे 2 जुलाई को घर बैठे साउथ की भाषाओं में देख सकते हैं हिंदी के लिए इंतजार करना होगा. हालांकि, अभी तक ऑफिशियली इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान नहीं किया गया है.