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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस

Video: 13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर कंपनी के HR से सवाल पूछता नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर कंपनी के HR से सवाल पूछता नजर आ रहा है. कर्मचारी का दावा है कि उसे हर महीने 13 हजार रुपये सैलरी देने का वादा किया गया था, लेकिन एक महीने से ज्यादा काम करने के बाद उसके बैंक खाते में सिर्फ 3800 रुपये आए. इसके बाद उसने ऑफिस में ही जवाब मांगा और पूरी बातचीत का वीडियो बना लिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.कर्मचारी ने HR से पूछा, पूरी सैलरी क्यों नहीं आई

दिल्ली के मोती नगर से सामने आया वीडियो!

वायरल वीडियो में कर्मचारी बार-बार पूछता है, "मेरी पूरी सैलरी क्यों नहीं आई." बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली के मोती नगर स्थित एक निजी कंपनी का है. वीडियो की शुरुआत में कर्मचारी HR से बात करता है, लेकिन HR कैमरा बंद करने के लिए कहती हैं. कर्मचारी का दावा है कि जब उसने पहले इस बारे में शिकायत की थी, तब उसे जवाब मिला कि "अब कुछ नहीं हो सकता." इसके बाद HR वहां से चली जाती हैं.

दूसरे कर्मचारी ने समझाने की कोशिश की

वीडियो में बाद में एक अन्य कर्मचारी बातचीत करता दिखाई देता है. वह कहता है कि सैलरी से जुड़े फैसले सिर्फ HR नहीं करती और इस मामले में दूसरे विभाग भी शामिल होते हैं. वह कर्मचारी से शांत रहने और सही तरीके से बात करने की सलाह देता है. लेकिन वीडियो बना रहा कर्मचारी कहता है कि वह दोपहर 1 बजे से इंतजार कर रहा है और उसे अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिला. वह लगातार यह जानना चाहता है कि वादा की गई सैलरी से इतने कम पैसे उसके खाते में क्यों आए.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ यूजर्स ने कर्मचारी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी की सैलरी कम आती है तो कंपनी को तुरंत साफ जवाब देना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कई बार सैलरी से जुड़े मामलों में HR के अलावा अकाउंट्स और दूसरे विभाग भी शामिल होते हैं, इसलिए हर गलती के लिए सिर्फ HR को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि कर्मचारी के दावों और घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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