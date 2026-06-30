'लॉक अप 2' के कंटेस्टेंट और पॉपुलर एक्टर राम कपूर ने हाल ही में 'बड़े अच्छे लगते हैं' में अपने पॉपुलर किसिंग सीन को लेकर खुलकर बात की. शो में आश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ग्रोवर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस विवादित लिप-लॉक सीन पर उनकी पत्नी गौतमी कपूर का क्या रिएक्शन था.

साक्षी तंवर संग किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी पर राम कपूर ने दी सफाई

सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का पहला सीजन जिसमें राम कपूर के साथ साक्षी तंवर उनकी को-स्टार थीं.टीवी पर पहली बार राम कपूर और साक्षी तंवर के किस का सीन दिखाया गया था जिसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी थी.

वहीं अब 'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में माधुरी ग्रोवर और राम कपूर के बीच इस विषय पर बातचीत देखने को मिली. माधुरी ने कहा कि स्टार वाइव्स के लिए अपने पति को स्क्रीन पर दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते देखना आसान नहीं होता होगा.

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इस पर राम कपूर ने जवाब दिया कि उनकी वाइफ गौतमी कपूर को जब इस किस वाले सीन के बारे में पता चला था तब उन्होंने एक्टर का सपोर्ट किया था और कहा था कि पहली दफा इंडियन टेलीविजन पर ऐसा कुछ होने जा रहा है वो इसके लिए प्राउड फील करती हैं.

वाइफ गौतमी ने किया था सपोर्ट

राम कपूर ने कहा की वो माधुरी की बातों से डिस-अगरी करते हैं. एक कलाकार जब अपनी वाइफ को उतना कम्फर्ट और प्यार महसूस करवाता है तो उनके बीच एक ट्रस्ट पैदा होता है. मगर जिस तरह से राम कपूर ने इतनी आसानी से कह दिया कि उनकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

बता दें, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम कपूर और गौतमी कपूर में अनबन हुई थी और जिस दिन ये किस वाला सीन शूट किया गया था उस दिन दोनों में कहा सुनी भी हुई थी. हालाकि समय के साथ साथ राम कपूर और गौतमी कपूर के बीच की सारी दूरियां मिट गईं.

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