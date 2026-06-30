'अगर कोई ट्रस्टी मुसलमान होता तो...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असदुद्दीन ओवैसी का तंज

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है. पश्चिमी यूपी के बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान सदस्य होता तो सरकार उसका एनकाउंटर कर देती और उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता.

ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में हाई प्रोफाइल आरोपियों की हिरासत तक नहीं मांग रही है. हैदराबाद सांसद ने कहा, 'उन्हें एक मुस्लिम को ट्रस्टी बनाकर मामले को उसके मुठभेड़ और उसके घर को ध्वस्त करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आरोपी मजे कर रहे हैं.'

चंपत राय पर ओवैसी ने कसा तंज

AIMIM प्रमुख ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का जिक्र करते हुए कहा, 'चंपत राय मजे कर रहे हैं.' चंपत राय ने दान चोरी का मामला सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था. कुछ दिन पहले भी ओवैसी ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि क्या आरोपियों के घरों पर गोली चलाई जाएगी या बुलडोजर चलाया जाएगा, जैसा कि मुसलमानों के साथ होता है.

ये भी पढ़ें- 'राम मंदिर चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं', चंपत राय ने पूछताछ में टिन्नू यादव पर भी दिया बड़ा बयान

अखिलेश यादव के सवालों से सामने आया चढ़ावा चोरी का मामला

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तब सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए. अब इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है, जो जांच कर रही है. इस मामले ने राम मंदिर के मैनेजमेंट को सवालों के घेरे में ला दिया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

कैश गिनने वाले आठ आरोपी गिरफ्तार

ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर इस मामले में 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में आठ व्यक्तियों के नाम हैं- अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव, जिन्हें टिन्नू के नाम से भी जाना जाता है. ये सभी राम मंदिर में दान गिनने वाले कर्मचारी हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आरोपी लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम खरीदी थी जमीन, दस्तावेज आया सामने