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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना पर फूटा आकांक्षा चमोला के पिता का गुस्सा, बोले- मेरी बेटी को विलेन बनाया, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया

गौरव खन्ना पर फूटा आकांक्षा चमोला के पिता का गुस्सा, बोले- मेरी बेटी को विलेन बनाया, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया

आकांक्षा चमोला शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. इस शो में उन्होंने अपने और गौरव के तलाक को लेकर खुलासा किया. आकांक्षा ने कहा कि वो और गौरव तलाक लेने का प्लान कर रहे हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने अनुपमा जैसे शोज किए. अनुपमा में वो अनुज कपाड़िया के रोल छा गए थे. वहीं सेलिब्रिटी मास्टरशेफ और बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की. गौरव खन्ना की शादी एक्ट्रेस आकंक्षा चमोला संग हुई थी. दोनों टीवी के पॉपुलर कपल थे. लेकिन अब दोनों तालक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. 

तलाक ले रहे हैं आकांक्षा और गौरव

दरअसल, आकांक्षा शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. इस शो में आकांक्षा ने बताया कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं. दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं. उनके इस खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है. यूजर्स का कहना है कि दोनों को साथ में बिग बॉस में देखा गया. इसके अलावा दोनों को साथ में पार्टी करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा गया. को क्या दोनों तब से फेक कर रहे हैं या पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.

इसी सब के बीच आकांक्षा के पिता राजेंद्र चमोला ने इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने एक रील पर कमेंट किया और गौरव पर इल्जाम लगाए.


गौरव खन्ना पर फूटा आकांक्षा चमोला के पिता का गुस्सा, बोले- मेरी बेटी को विलेन बनाया, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया

ये भी पढ़ें- हर्षद चोपड़ा को गर्लफ्रेंड ने बेस्ट फ्रेंड के संग मिलकर किया चीट, सोशल मीडिया पर इन एक्टर्स क नाम की हो रही चर्चा

 
 
 
 
 
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आकांक्षा के पिता ने गौरव पर लगाए इल्जाम

आकांक्षा के पिता ने लिखा, 'जैसा कि आप सच्चे हो. मैं आकांक्षा का पापा हूं. उसने जो भी कहा वो सब सच था. वो पिछले एक साल से मेरे घर पर अंधेरी में रह रही है. जब तक गौरव और आकांक्षा ऑफिशियली सेपरेट नहीं हो जाते हैं तब तक प्रोफेशनली सपोर्ट करते रहेंगे. गौरव के लिए एक ही शब्द है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है. वो आकांक्षा को फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट नहीं दे पाया. उसने बच्चे की बात करके न सिर्फ भरोसा तोड़ा बल्कि जानबूझकर एक्टिंग की और सिम्पेथी ली और मीडिया में आकांक्षा को विलेन दिखाने की कोशिश की. थैंक्यू.'

ये भी पढ़ें- 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला-हर्षद चोपड़ा बने शूटर, श्रेया कालरा को हुई चिढ़, इनमेट्स ने बताया 'स्पाइनलेस'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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