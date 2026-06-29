गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने अनुपमा जैसे शोज किए. अनुपमा में वो अनुज कपाड़िया के रोल छा गए थे. वहीं सेलिब्रिटी मास्टरशेफ और बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की. गौरव खन्ना की शादी एक्ट्रेस आकंक्षा चमोला संग हुई थी. दोनों टीवी के पॉपुलर कपल थे. लेकिन अब दोनों तालक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं.

तलाक ले रहे हैं आकांक्षा और गौरव

दरअसल, आकांक्षा शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. इस शो में आकांक्षा ने बताया कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं. दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं. उनके इस खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है. यूजर्स का कहना है कि दोनों को साथ में बिग बॉस में देखा गया. इसके अलावा दोनों को साथ में पार्टी करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा गया. को क्या दोनों तब से फेक कर रहे हैं या पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.

इसी सब के बीच आकांक्षा के पिता राजेंद्र चमोला ने इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने एक रील पर कमेंट किया और गौरव पर इल्जाम लगाए.





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आकांक्षा के पिता ने गौरव पर लगाए इल्जाम

आकांक्षा के पिता ने लिखा, 'जैसा कि आप सच्चे हो. मैं आकांक्षा का पापा हूं. उसने जो भी कहा वो सब सच था. वो पिछले एक साल से मेरे घर पर अंधेरी में रह रही है. जब तक गौरव और आकांक्षा ऑफिशियली सेपरेट नहीं हो जाते हैं तब तक प्रोफेशनली सपोर्ट करते रहेंगे. गौरव के लिए एक ही शब्द है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है. वो आकांक्षा को फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट नहीं दे पाया. उसने बच्चे की बात करके न सिर्फ भरोसा तोड़ा बल्कि जानबूझकर एक्टिंग की और सिम्पेथी ली और मीडिया में आकांक्षा को विलेन दिखाने की कोशिश की. थैंक्यू.'

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