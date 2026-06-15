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'राख' से 'द रेलवे मैन' तक, ओटीटी पर देखें सच्ची घटाना पर बनी ये सीरीज, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
ओटीटी पर कई ऐसी सीरीज मौजूद हैं, जो सच्ची घटानाओं पर बेस्ड हैं. इन सीरीज को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी. 'राख' से 'द रेलवे मैन' तक कई सीरीज ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.
ओटीटी पर ऐसी कई वेब सीरीज मौजूद हैं, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं और दर्शकों को शुरुआत से आखिरी तक बांधे रखती हैं.इन सीरीज में अपराध, हादसों और समाज को झकझोर देने वाली घटनाओं को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है.अगर आपको रियल स्टोरीज पर बेस्ड कंटेंट देखना पसंद है, तो 'राख' से लेकर 'द रेलवे मैन' तक ये सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.आइए जानते हैं ये सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Tags :The Railway Men Raakh
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