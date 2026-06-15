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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'राख' से 'द रेलवे मैन' तक, ओटीटी पर देखें सच्ची घटाना पर बनी ये सीरीज, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

'राख' से 'द रेलवे मैन' तक, ओटीटी पर देखें सच्ची घटाना पर बनी ये सीरीज, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

ओटीटी पर कई ऐसी सीरीज मौजूद हैं, जो सच्ची घटानाओं पर बेस्ड हैं. इन सीरीज को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी. 'राख' से 'द रेलवे मैन' तक कई सीरीज ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jun 2026 04:30 PM (IST)
ओटीटी पर कई ऐसी सीरीज मौजूद हैं, जो सच्ची घटानाओं पर बेस्ड हैं. इन सीरीज को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी. 'राख' से 'द रेलवे मैन' तक कई सीरीज ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.

ओटीटी पर ऐसी कई वेब सीरीज मौजूद हैं, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं और दर्शकों को शुरुआत से आखिरी तक बांधे रखती हैं.इन सीरीज में अपराध, हादसों और समाज को झकझोर देने वाली घटनाओं को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है.अगर आपको रियल स्टोरीज पर बेस्ड कंटेंट देखना पसंद है, तो 'राख' से लेकर 'द रेलवे मैन' तक ये सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.आइए जानते हैं ये सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं.

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अली फजल की सीरीज 'राख' हाल में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. ये सीरीज 1978 के मशहूर केस रंगा और बिल्ला पर बेस्ड है.
अली फजल की सीरीज 'राख' हाल में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. ये सीरीज 1978 के मशहूर केस रंगा और बिल्ला पर बेस्ड है.
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ये केस गीता और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग और मर्डर का था. इस सीरीज में अली फजल के अलावा, सोनाली बेंद्रे, लीड रोल में नजर आ रही हैं.
ये केस गीता और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग और मर्डर का था. इस सीरीज में अली फजल के अलावा, सोनाली बेंद्रे, लीड रोल में नजर आ रही हैं.
Published at : 15 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
The Railway Men Raakh

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