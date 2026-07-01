ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 'मुसाफिर कैफे'? विक्रांत मैसी की फिल्म को लेकर अपडेट

एक्टर विक्रांत मैसी को पिछली बार फिल्म 'ओ रोमियो' में कैमियो करते हुए देखा गया था. इस फिल्म में विक्रांत को काफी पसंद किया गया था. अब विक्रांत फिल्म 'मुसाफिर कैफे' में नजर आएंगे. ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी. फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. अब फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट सामने आया है.

कब और कहां देख पाएंगे मुसाफिर कैफे?

फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे. ये फिल्म 24 जुलाई से स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को शरण्य राजगोपाल ने क्रिएट किया है. वहीं रुचिर अरुण ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म दिव्य प्रकाश दुबे की बुक 'मुसाफिर कैफे' पर बेस्ड है. इस फिल्म में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. इसके अलावा आदिल हुसैन, राजीव सिद्धार्थ, अनुभा फतेहपुरिया, लवलीन मिश्रा और सादिया सिद्दीकी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को Terribly Tiny Tales ने प्रोड्यूस किया है.

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ये एक रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म की कहानी भोपाल और मसूरी के बीच घूमती है. फिल्म में एक मुसाफिर कैफे नाम का कैफे दिखाया गया है, जिसे चंदर चलाता है. वहीं वेदिका सुधा के रोल में हैं जो चंदर की गर्लफ्रेंड के रोल में हैं. वहीं महिमा प्रीति के रोल में है. फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर भी रिलीज हो गया है. इसे फैंस ने बहुत प्यार दिया है.

विक्रांत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो 'आंखों की गुस्ताखियां' में नजर आए थे. वहीं शाहिद कपूरी की 'ओ रोमियो' में कैमियो रोल निभाया था. अब वो फिल्म Talaakhon Mein Ek में दिखेंगे. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है. इसके अलावा वो 'यार जिगरी' में भी दिखेंगे. ये फिल्म भी पोस्ट प्रोडक्शन में है.

विक्रांत को फिल्म 12th फेल के लिए जाना जाता है. इस फिल्म में वो मनोज कुमार शर्मा के रोल में थे. फिल्म में उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया था.

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