Top 5 Films On OTT: फ्लॉप फिल्म ने 'कांतारा- चैप्टर 1' को ओटीटी पर पछाड़ा, टॉप 5 में हॉलीवुड ने भी बनाई जगह
Most Watched Films On OTT: 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी हो गई है. इस बार इस लिस्ट में एक बॉलीवुड फिल्म, एक हॉलीवुड फिल्म और तीन साउथ फिल्में शामिल हैं.
साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद फिल्म ओटीटी पर भी खूब देखी जा रही है. 'कांतारा- चैप्टर 1' हर हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जा रही टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो रही है. पिछले हफ्ते भी फिल्म ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट का हिस्सा है. लेकिन व्यूज के मामले में इस बार वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिल्म से पिछड़ गई है.
ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में एक बॉलीवुड फिल्म, एक हॉलीवुड फिल्म और तीन साउथ फिल्मों ने जगह बनाई है.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अब ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
- वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने व्यूवरशिप में ओटीटी पर बाजी मार ली है.
- सभी फिल्मों को पछाड़ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई है.
- फिल्म ने 2.4 मिलियन व्यूज के साथ 'कांतारा- चैप्टर 1' को भी शिकस्त दे दी है.
कांतारा- चैप्टर 1
- 'कांतारा- चैप्टर 1' हर हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्मों की लिस्ट में जगह बना रही है.
- ऋषभ शेट्टी स्टारर ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
- 2 मिलियन व्यूज के साथ 'कांतारा- चैप्टर 1' ओटीटी पर मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
F1
- हॉलीवुड फिल्म F1 ने ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर हासिल किया है.
- ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म को प्राइम वीडियो पर 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द गर्लफ्रेंड
- रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को दर्शक ओटीटी पर पसंद कर रहे हैं.
- नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म को पिछले हफ्ते 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है.
डायस इरा
- 'डायस इरा' ने टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाई है.
- जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल इस फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
