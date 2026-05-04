दिव्या दत्ता की सीरीज खूब सुर्खियों में है, जिसका नाम 'चिरैया' है. इस फिल्म में महिलाओं की जिंदगी और शादी के बाद पति के साथ बने रिश्ते को इतनी भावनाओं और संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि इसे हर कोई पसंद कर रहा है. इसी बीच गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने भी इसकी जमकर तारीफ की है.

मनोज मुंतशिर ने फिल्म की तारीफ की

मनोज मुंतशिर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर बताया कि वो हमेशा फिल्मों या वेब सीरीज की देखने के लिए किसी को नहीं कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग वेब सीरीज 'चिरैया' को देखने की सलाह दी है. क्राइम और घटिया कॉमेडी शोज की भीड़ में 'चिरैया' ने घर, परिवार और समाज की सच्ची कहानी पर ध्यान दिया है.

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उन्होंने 'तारे जमीन पर', '3 इडियट्स' और 'पिंक' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को खुलकर उठाया. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी सामाजिक जवाबदेही समझनी चाहिए. मनोज मुंतशिर ने 'चिरैया' के लेखक दिव्यनिधि शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि दिव्य हमारे समय के सशक्त लेखकों में से एक हैं. उन्होंने अपनी कलम से अपना धर्म निभाया है. निर्देशक शशांत शाह के काम की भी सराहना करते हुए कहा कि उनका निर्देशन संवेदनशीलता की नई मिसाल पेश करता है. हर सीन ऐसा लगता है कि लेखक और निर्देशक ने खुद उसे जिया है.

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औरत ही औरत की दुश्मन है...

एक्ट्रेस प्रसन्ना की प्रशंसा करते हुए मनोज मुंतशिर ने लिखा कि वो दिव्या दत्ता जैसी दमदार अभिनेत्री के सामने भी बखूबी टिक रही हैं. इन बेहतरीन कलाकारों के साथ सीरीज अपना मजबूत संदेश देने में सफल रही. उन्होंने बताया कि ये फिल्म 'औरत ही औरत की दुश्मन है' जैसे सदियों पुराने मुहावरे को चुनौती देती है और उसे तोड़ती है. ये शो देवरानी-जेठानी के रिश्ते को नया और पॉजिटिव मोड़ देता है.

मनोज मुंतशिर ने कहा कि 'भाभी' जैसे पवित्र रिश्ते को अश्लील गीतों में गलत तरीके से पेश किए जाने का दुख इस शो में मरहम की तरह काम करता है. शादी कोई लाइसेंस नहीं है. समाज को अभी भी ये छोटी-सी बात समझने में समय लग रहा है. 'चिरैया' हमें एक बेहतर, ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति तथा समाज बनाने की प्रेरणा देती है. कुछ सीन विचलित कर सकते हैं लेकिन जिंदगी चॉकलेट गिफ्ट पैक नहीं है. कड़वे सच का सामना करना जरूरी है. उन्होंने इस फिल्म को हाइली रिकमंडेड किया है.

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ओटीटी पर कहां देख सकते हैं सीरीज?



इसके साथ ही अगर सीरीज 'चिरैया' की स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें दिव्या दत्ता के साथ ही संजय मिश्रा, प्रसन्ना बिष्ट और सिद्धार्थ शॉ जैसे कलातकार अहम रोल में हैं.