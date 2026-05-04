पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 34 करोड़ के पार

Raja Shivaji Box Office Day 4 Live: रिलीज से पहले विवादों में घिरी होने के बावजूद, रितेश देशमुख की दूसरी निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इसने लगातार तीन दिनों तक डबल डिजिट में कमाई दर्ज की है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में भी जानेंगे.

'राजा शिवाजी' ने तीन दिनों में कितनी कमाई की?

ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और इसी के साथ इसने शानदार ओपनिंग की थी. वहीं वीकेंड पर भी ये सिनेमाघरों में छाई रही. फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो

'राजा शिवाजी' ने 11.35 करोड़ से ओपनिंग की थी.

दूसरे दिन इस फिल्म ने 10.55 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 12 करोड़ रुपये रहा.

इसी के साथ इसकी तीन दिनों की भारत में नेट कमाई 33.90 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 40.34 करोड़ रुपये हुआ है.

'राजा शिवाजी' के चौथे दिन का कलेक्शन (Raja Shivaji BO Day 4 Live)

'राजा शिवाजी' ने वीकेंड पर तो अच्छी कमाई की लेकिन अब असली परीक्षा वीकडेज में होगी. फिल्म के पहले मंडे के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक इस फिल्म ने 0.17 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं इसकी दोपहर के शो की ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है.

'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी पहला दिन 11.35 करोड़ 32.3% दूसरा दिन 10.55 करोड़ 28.9% तीसरा दिन 12.00 करोड़ 36.4% चौथा दिन 0.17 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 10.0% टोटल 34.07 करोड़

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राजा शिवाजी के बारे में

राजा शिवाजी में अभिषेक बच्चन, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में सलमान खान ने भी स्पेशल कैमियो किय़ा है, जिसे सिनेमाघरों में दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म से रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल ने भी एक्टिं में डेब्यू किया है. फिल्म का निर्माण जेनेलिया डिसूजा और ज्योति देशपांडे ने किया है. रितेश और जेनेलिया ने फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई की भूमिका निभाई है.

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