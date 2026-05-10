'मदर्स डे' पर मिला सरप्रराइज, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' का फर्स्ट लुक आउट
Maa behen Film: मदर्स डे के खास मौके पर माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में नजर आएंगी. अब मदर्स डे को मौके पर फैंस को बड़ा सरप्रराइज मिला है. दरअसल, फिल्म 'मां बहन' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है.
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म
फिल्म 'मां बहन' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. इस फिल्म में सोशल मीडिया स्टार धारणा दुर्गा भी अहम भूमिका निभा रही हैं. वहीं, दिग्गज एक्टर रवि किशन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 'मां बहन' में माधुरी दीक्षित मां के किरदार में नजर आएंगी, वहीं धारणा और तृप्ति उनकी बेटियों का रोल प्ले करने वाली हैं.
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सुरेश त्रिवेणी हैं फिल्म के डायरेक्टर
नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'मां बहन' का वीडियो शेयर किया है, जिसमें धारणा, तृप्ति और माधुरी की झलक दिख रही है. तृप्ति और धारणा फिल्म में उनकी मां बनी माधुरी के बारे में बात करते दिख रही हैं. मेकर्स ने लिखा, 'मां के बारे में तो अब क्या ही कहें. 'मां बहन', जल्द आ रही है, केवल नेटफ्लिक्स पर.' इस फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी हैं, जिन्हें साल 2017 में आई विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' के लिए जाना जाता है.
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Source: IOCL