हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएल्विश यादव से मांगी गई 10 करोड़ रुपये की रंगदारी, दी गई गोली मारने की धमकी

एल्विश यादव से मांगी गई 10 करोड़ रुपये की रंगदारी, दी गई गोली मारने की धमकी

एल्विश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्हें विदेशी नंबर से मैसेज करके रंगदारी मांगी गई है. एल्विश यादव ने शिकायत दर्ज करवाई है.

By : रवि यादव | Updated at : 10 May 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. विदेशी नंबर से मैसेज भेज कर उनसे रंगदारी मांगी गई. एल्विश यादव और उसके पिता को मैसेज भेजा गया. दो दिन में रुपये न देने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-56 थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

एल्विश यादव को मिली धमकी
पुलिस को दी शिकायत में एल्विश यादव ने बताया कि 5 मई को उनके पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी. वे ये कॉल वह उठा नहीं पाए. इसके कुछ देर बाद उन्हें विदेशी नंबर से ही एक व्हाट्सएप मैसेज आया. जिसमें मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नजदीकी रणदीप मलिक बताया और उनसे 10 करोड़ रुपये देने की मांग की.

ये भी पढ़ें- 'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन

ये रकम दो दिन में देने के लिए कहा गया. ऐसा न करने पर गोली मारने की धमकी दी गई. एल्विश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ये मैसेज न केवल उनके पास आया है बल्कि उनके पिता के मोबाइल पर भी यही मैसेज भेजा गया है. इस पर उन्होंने सेक्टर-56 थाना पुलिस को सूचना दी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharti Siingh (@bharti.laughterqueen)

ये भी पढ़ें- Raja Shivaji BO Day 9: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 70 करोड़ क्रॉस हुआ कलेक्शन

एल्विश यादव की जर्नी

बता दें एल्विश यादव पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वो बिग बॉस ओटीटी 2 में भी नजर आए थे. इस शो में उन्हें बहुत पसंद किया गया था. वो इस शो के विनर बने थे. एल्विश यादव अब शो लाफ्टर शेफ में नजर आते हैं. इस शो में करण कुंद्रा संग उनकी जोड़ी बनी है. एल्विश यादव और करण की जोड़ी एक बार लाफ्टर शेफ का सीजन जीत भी चुकी है. इस बार नए सीजन में भी दोनों को काफी पसंद किया जा रहा है. एल्विश यादव करण की खाना बनाने में पूरी मदद करते हैं. इसके अलावा वो शो में अपनी कॉमेडी का भी तड़का लगाते हैं. 

Published at : 10 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss OTT 2 Elvish Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
एल्विश यादव से मांगी गई 10 करोड़ रुपये की रंगदारी, दी गई गोली मारने की धमकी
एल्विश यादव से मांगी गई 10 करोड़ रुपये की रंगदारी, दी गई गोली मारने की धमकी
बॉलीवुड
Mothers Day 2026 live: सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट
सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट
बॉलीवुड
बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर इमोशनल हुईं कियारा आडवाणी, बताया कैसे पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया साथ
बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर इमोशनल हुईं कियारा आडवाणी, बताया कैसे पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया साथ
बॉलीवुड
'कुछ आसानी से नहीं मिला', नेपोटिज्म पर छलका कृति सैनन का दर्द, बोलीं- मुझे स्टारकिड्स से रिप्लेस किया गया
'कुछ आसानी से नहीं मिला', नेपोटिज्म पर छलका कृति सैनन का दर्द, बोलीं- मुझे स्टारकिड्स से रिप्लेस किया गया
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget