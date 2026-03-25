58 की उम्र में भी बला की खूबसूरत लगती हैं माधुरी दीक्षित, इन आदतों को अपनाकर आप भी करेंगी ग्लो
58 की उम्र में भी Madhuri Dixit की खूबसूरती का राज है सही खानपान, स्किनकेयर और पॉजिटिव लाइफस्टाइल, जिससे त्वचा पर बना रहता है नैचुरल ग्लो. आइए जानते हैं इसके बारे में.
माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की तारीफ बार-बार होती रहती है. वह अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं, जितनी पहले थीं. बॉलीवुड की धक-धक गर्ल 58 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी और फिटनेस देख उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. हाल ही में माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उनकी उम्र का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल रहा. आखिर क्या है उनके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का राज? कैसे वह 58 की उम्र में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं?
माधुरी दीक्षित की खूबसूरती का राज?
वैसे तो सुंदरता में जेनेटिक्स का भी अहम रोल होता है, लेकिन यदि कोई अपनी स्किन की सही देखभाल करे और सही न्यूट्रिशन दे तो स्किन लंबे समय तक ग्लो करती है. माधुरी का मानना है कि सुंदरता केवल क्रीम से नहीं, बल्कि सही जीवनशैली और मानसिक संतुलन से आती है.
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माधुरी दीक्षित का स्किनकेयर रूटीन
- संतुलित डायट : रणवीर शो के दौरान माधुरी दीक्षित ने बताया कि नाश्ते में पौष्टिक आहार लें जैसे ओट्स और फल. साथ ही, दोपहर का भोजन सादा रखें. इसमें दाल, रोटी, सब्जी और खाने में सलाद शामिल करें. इसके अलावा रात का खाना हल्का रखें जैसे सूप या ग्रिल्ड सब्जियां खाएं. हेल्दी फूड से चेहरे पर चमक आती है.
- हाइड्रेशन : हाइड्रेशन चेहरे के ग्लो के लिए जरूरी है, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं (cells ) को नमी प्रदान कर उन्हें प्लम्प (भरा हुआ) और कोमल बनाता है, जिससे त्वचा चमकदार दिखती है. इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं, जिससे स्किन बाहर के साथ साथ अंदर से भी ग्लो करेगी.
- स्किनकेयर रूटीन : चेहरे पर ग्लो के लिए माधुरी दीक्षित अनुशासित और सरल स्किनकेयर रूटीन का पालन करती हैं, जिसमें क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम और मॉइस्चराइजिंग शामिल है. इसमें सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और रेटिनोइड का उपयोग करना नहीं भूलना चाहिए, जो एंटी-एजिंग में मदद करते हैं.
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- मानसिक शांति (Mental Peace): माधुरी दीक्षित स्किन केयर के साथ मेडिटेशन भी नियमित रूप से करती हैं. ॐकार या गायत्री मंत्र चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है. आपको बता दें कि मानसिक शांति चेहरे की चमक के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन 'कॉर्टिसोल' (cortisol) को कम करती है, जिससे मुंहासे, सूजन और समय से पहले बुढ़ापा रुकता है.
- सकारात्मक दृष्टिकोण: एक शो के दौरान माधुरी दीक्षित ने बताया था कि वह नकारात्मक विचारों से दूर रहती हैं और हमेशा खुश रहने का प्रयास करती हैं. दरअसल, Positive Attitude तनाव कम करके, हैप्पी हार्मोन (डोपामाइन, सेरोटोनिन) बढ़ाता है और बेहतर नींद में मदद करता है, जिससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और प्राकृतिक निखार आता है.
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Source: IOCL