58 की उम्र में भी बला की खूबसूरत लगती हैं माधुरी दीक्षित, इन आदतों को अपनाकर आप भी करेंगी ग्लो

माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की तारीफ बार-बार होती रहती है. वह अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं, जितनी पहले थीं. बॉलीवुड की धक-धक गर्ल 58 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी और फिटनेस देख उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. हाल ही में माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उनकी उम्र का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल रहा. आखिर क्या है उनके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का राज? कैसे वह 58 की उम्र में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं?

माधुरी दीक्षित की खूबसूरती का राज?

वैसे तो सुंदरता में जेनेटिक्स का भी अहम रोल होता है, लेकिन यदि कोई अपनी स्किन की सही देखभाल करे और सही न्यूट्रिशन दे तो स्किन लंबे समय तक ग्लो करती है. माधुरी का मानना है कि सुंदरता केवल क्रीम से नहीं, बल्कि सही जीवनशैली और मानसिक संतुलन से आती है.

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माधुरी दीक्षित का स्किनकेयर रूटीन

संतुलित डायट : रणवीर शो के दौरान माधुरी दीक्षित ने बताया कि नाश्ते में पौष्टिक आहार लें जैसे ओट्स और फल. साथ ही, दोपहर का भोजन सादा रखें. इसमें दाल, रोटी, सब्जी और खाने में सलाद शामिल करें. इसके अलावा रात का खाना हल्का रखें जैसे सूप या ग्रिल्ड सब्जियां खाएं. हेल्दी फूड से चेहरे पर चमक आती है.

रणवीर शो के दौरान माधुरी दीक्षित ने बताया कि नाश्ते में पौष्टिक आहार लें जैसे ओट्स और फल. साथ ही, दोपहर का भोजन सादा रखें. इसमें दाल, रोटी, सब्जी और खाने में सलाद शामिल करें. इसके अलावा रात का खाना हल्का रखें जैसे सूप या ग्रिल्ड सब्जियां खाएं. हेल्दी फूड से चेहरे पर चमक आती है. हाइड्रेशन : हाइड्रेशन चेहरे के ग्लो के लिए जरूरी है, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं (cells ) को नमी प्रदान कर उन्हें प्लम्प (भरा हुआ) और कोमल बनाता है, जिससे त्वचा चमकदार दिखती है. इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं, जिससे स्किन बाहर के साथ साथ अंदर से भी ग्लो करेगी.

हाइड्रेशन चेहरे के ग्लो के लिए जरूरी है, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं (cells ) को नमी प्रदान कर उन्हें प्लम्प (भरा हुआ) और कोमल बनाता है, जिससे त्वचा चमकदार दिखती है. इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं, जिससे स्किन बाहर के साथ साथ अंदर से भी ग्लो करेगी. स्किनकेयर रूटीन : चेहरे पर ग्लो के लिए माधुरी दीक्षित अनुशासित और सरल स्किनकेयर रूटीन का पालन करती हैं, जिसमें क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम और मॉइस्चराइजिंग शामिल है. इसमें सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और रेटिनोइड का उपयोग करना नहीं भूलना चाहिए, जो एंटी-एजिंग में मदद करते हैं.

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