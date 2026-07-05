कुछ महीनों में 'भाबीजी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे विवादों में घिरी रहीं. साल 2016 में उन्होंने शो के प्रोड्यूसर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके करीब 10 साल बाद उन्होंने इसका खुलासा किया कि वो सब झूठ था. इस कन्फेशन के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसी बीच अब वो फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो 'लॉक अप 2' में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में कदम रख चुकी हैं.

शिल्पा की धांसू एंट्री

हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने शिल्पा शिंदे की एंट्री का ऐलान किया. वीडियो में शिल्पा ने लॉक अप का यूनिफॉर्म पहना है और तेवर दिखाते हुए कहती हैं, 'सुना है सबलोग अंदर अपनी-अपनी गद्दी जमाए बैठे हैं. लेकिन उन्हें कह दो, जब जब तक कोई बाहर का अंदर कदम नहीं रखता, तब तक ही उनका राज चलता रहेगा.'

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शो का प्रोमो आया सामने

वहीं नेटफ्लिक्स ने शिल्पा के शो में एंट्री के बाद आने वाले एपिसोड का प्रोमो शेयर किया, जहां शो के कंटेस्टेंट्स इनसिक्योर नजर आएं. प्रोमो की शुरुआत होती है खाने से, जो पानी की तरह हैं. इसी बीच राम कपूर कहते हैं कि वो ये खाना नहीं खाने वाले हैं. तब रितेश देशमुख सुनीता आहूजा को डांटते हैं कि यहां आपको दूसरों का नहीं, बल्कि खुद का ध्यान रखना होगा. वहीं राम कपूर ने गुस्से में कहा कि उन्हें शो से बाहर कर दें क्योंकि वो इसके लिए नहीं बने हैं.

हालांकि, ये तो बस शुरुआत थी, असली गेम तो तब शुरू होता है, जब शिल्पा की शो में एंट्री होती हैं. उनके अंदर आने के बाद ही शिवांगी जोशी ने कहा कि शिल्पा से बात करना आसान नहीं है. वहीं आकांक्षा भी कहती हैं कि शिल्पा के साथ झगड़ा हो सकता हैं. बाद में शिल्पा का असली रंग देखने को मिलता है, जब उनकी लड़ाई शो के कंटेस्टेंट्स और शिवांगी जोशी से होती हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं.

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शो से एविक्ट हुईं श्रेष्ठा

बता दें कि इस सीजन को सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छा देखा जा रहा हैं और शो के कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई इसे और दिलचस्प बना रही हैं. आकांक्षा चमोला से लेकर हर्षद चोपड़ा और राम कपूर तक, सभी खुद को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वहीं शो से क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर एविक्ट हो चुकी हैं.

शिल्पा शिंदे का फेक आरोप

वहीं बात करें शिल्पा के विवाद की, तो उन्होंने 2016 में 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था और शो से बाहर हो गई थीं. उस समय ये मामला बहुत चर्चा में था. करीब 10 साल बाद कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने इस केस का खुलासा किया.

साथ ही ये बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर जो आरोप लगाया था, वो झूठ था. पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें थी, जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी. उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनपर ये केस कर दिया. जब ये मामला कानूनी हुआ, तो उनके बीच समझौता और शिल्पा को उनके पैसे मिल गए.

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