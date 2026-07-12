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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉकअप' में सुनीता आहूजा की बेल कराने पहुंचे गोविंदा, पति को देखते ही बोलीं, 'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'

'लॉकअप' में सुनीता आहूजा की बेल कराने पहुंचे गोविंदा, पति को देखते ही बोलीं, 'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' से सुनिता आहूजा एविक्ट हो गई हैं. सुनिता के पति गोविंदा उन्हें लेने पहुंचे. इस दौरान सुनीता आहूजा ने मजेदार बात बोल दी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनिता  आहूजा इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही थी. हालांकि, अब वो शो से बाहर हो गई है. इस दौरान सुनीता आहूजा को लेने उनके पति गोविंदा पहुंचे. सुनीता शो में गोविंदा को देखते ही शॉक्ड हो गई. उनके चेहरे का रंग उड़ गया.

शो से एविक्ट हुई सुनीता
बता दें, सुनिता को लॉकअप से उनकी हेल्थ इशू के चलते बाहर कर दिया गया है. वो पिछले कुछ दिनों से शो में काफी रो रही थीं. इतना ही नहीं बल्कि  शो से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी. इन्हीं सब के चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है. इसी दौरान एक्टर गोविंदा सुनीता लेने पहुंचे.

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इस दौरान  फराह खान ने पूछा क्या हुआ तू खुश है? तो सुनीता ने कहा, 'खुश हूं. गोविंदा ने मना किया था शो में जाने से. जब मैं बात नहीं सुनती हूं तब मैं फस जाती हूं.' फराह ने आगे रियलिटी शो न करने की वजह पूछी तब गोविंदा ने कहा, 'ये सब फूलों में पले हैं, कभी तकलीफ नहीं आई है. और मैं ऐसी ही दुआ करता हूं कि आगे भी तकलीफ ना आए.'

'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'
फराह खान ने आगे गोविंदा से कहा कि वो प्यार तुमसे ही करती है. इस पर गोविंदा मजाकियां अंदाज में कहा, 'तो क्या ऐसी ही 40 साल निकाल लिए.'  आगे गोविंदा ने कहा, 'मैं गोली लेकर आया हूं. ये सीने पर मुझे मारना चाहती थी.' इसके बाद सुनीता ने कहा- बंदूक भी लानी थी वो क्यूं नहीं लाया फिर मारती न इधर ही.

बता दें शो में गोविंदा ने सुनीता की गालियों पर भी बात की गोविंदा ने कहा, ये बच्ची है.  उन्होंने कहा कि उनके सुनीता के गाली देने की वीडियोज भी लोग भेज रहे थे मुझे. तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं झेला है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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