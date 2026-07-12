बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनिता आहूजा इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही थी. हालांकि, अब वो शो से बाहर हो गई है. इस दौरान सुनीता आहूजा को लेने उनके पति गोविंदा पहुंचे. सुनीता शो में गोविंदा को देखते ही शॉक्ड हो गई. उनके चेहरे का रंग उड़ गया.

शो से एविक्ट हुई सुनीता

बता दें, सुनिता को लॉकअप से उनकी हेल्थ इशू के चलते बाहर कर दिया गया है. वो पिछले कुछ दिनों से शो में काफी रो रही थीं. इतना ही नहीं बल्कि शो से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी. इन्हीं सब के चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है. इसी दौरान एक्टर गोविंदा सुनीता लेने पहुंचे.

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इस दौरान फराह खान ने पूछा क्या हुआ तू खुश है? तो सुनीता ने कहा, 'खुश हूं. गोविंदा ने मना किया था शो में जाने से. जब मैं बात नहीं सुनती हूं तब मैं फस जाती हूं.' फराह ने आगे रियलिटी शो न करने की वजह पूछी तब गोविंदा ने कहा, 'ये सब फूलों में पले हैं, कभी तकलीफ नहीं आई है. और मैं ऐसी ही दुआ करता हूं कि आगे भी तकलीफ ना आए.'

'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'

फराह खान ने आगे गोविंदा से कहा कि वो प्यार तुमसे ही करती है. इस पर गोविंदा मजाकियां अंदाज में कहा, 'तो क्या ऐसी ही 40 साल निकाल लिए.' आगे गोविंदा ने कहा, 'मैं गोली लेकर आया हूं. ये सीने पर मुझे मारना चाहती थी.' इसके बाद सुनीता ने कहा- बंदूक भी लानी थी वो क्यूं नहीं लाया फिर मारती न इधर ही.

बता दें शो में गोविंदा ने सुनीता की गालियों पर भी बात की गोविंदा ने कहा, ये बच्ची है. उन्होंने कहा कि उनके सुनीता के गाली देने की वीडियोज भी लोग भेज रहे थे मुझे. तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं झेला है.

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