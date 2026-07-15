बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे सोहेल खान, जानिए फिर क्यों बदला फैसला

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसोहेल खान का बड़ा खुलासा, बड़े बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे एक्टर, बताया फिर क्यों बदला फैसला

सोहेल खान का बड़ा खुलासा, बड़े बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे एक्टर, बताया फिर क्यों बदला फैसला

रियलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि वो और सीमा सजदेह अपने बड़े बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों कुणाल खेमू के होस्टिंग वाले रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं. उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह भी इस शो का हिस्सा हैं. हाल ही के एक एपिसोड में सोहेल ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि वो और सीमा अपने बड़े बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे.

अगर बेटा हुआ तो नाम मैं रखूंगा...
शो के दौरान जब को-कंटेस्टेंट अली गोनी ने सोहेल और सीमा के बेटों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटे बेहद तमीजदार हैं और निर्वाण बिल्कुल अपने पिता सोहेल की कॉपी हैं. तब सोहेल ने नामकरण का एक किस्सा सुनाया. सोहेल खान ने कहा, 'जब सीमा प्रेगनेंट थीं, तब हमने हंसी-मजाक में तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो नाम मैं रखूंगा और लड़की हुई तो सीमा नाम रखेगी. मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का नाम 'राम खान' रखूं. हम काफी सेक्युलर हैं, इसलिए मैंने ये सोचा था.' 

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ऐसे बदला फैसला और बेटा का नाम रखा 'निर्वाण'
सोहेल ने आगे बताया कि डिलीवरी के बाद जब सीमा को होश आया, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम सोच रखा था. सोहेल ने कहा, 'जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि लड़का हुआ है, मैं कमरे के अंदर गया. सीमा उस वक्त हल्की बेहोशी में थीं. उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा- 'निर्वाण कैसा है?' उन्होंने इस बात को इतने प्यार से कहा कि उसके बाद मैं उस नाम को बदलना ही नहीं चाहता था. निर्वाण स्वाभव से बेहद शांत है.'

24 साल बाद हुआ था तलाक, लेकिन आज भी है सम्मान
आपको बता दें कि सोहेल खान और सीमा सजदेह ने साल 1998 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी की थी. इस शादी से उनके दो बेटे- निर्वाण और योहान हैं. 24 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद साल 2022 में दोनों ने तलाक ले लिया. तलाक के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

सोहेल खान के रहते हैं दोनों बच्चे
शो 'अलायंस' में सोहेल ने बताया कि भले ही अब उनके और सीमा के बीच प्यार न हो, लेकिन वो आज भी अपनी एक्स वाइफ का बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने बताया कि दोनों बेटे सोहेल के साथ रहते हैं और सीमा हफ्ते में तीन दिन उनके घर आकर बच्चों से मिलती हैं.

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Published at : 15 Jul 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Seema Sajdeh
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