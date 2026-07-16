IND vs ENG: सिर्फ एक खिलाड़ी की एंट्री, दूसरे वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज में बुरी तरह हारने के बाद अब फिर अपने फॉर्म में वापस लौट आई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टी-20 सीरीज में भारत को 0-4 से बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने वापसी की और पहला वनडे जीत लिया. अब आज यानी गुरुवार को कार्डिफ के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में सीरीज फतह करने के इरादे से उतरेगी. बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से एकतरफा और शानदार जीत दर्ज किया.

पहले मैच में हासिल की शानदार जीत

वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने कमाल का खेल दिखाया था. उन्होंने पहले अपनी फिरकी के जादू से 4 विकेट झटके और फिर अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए नाबाद 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. अक्षर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जमाया, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन की शानदार पारी खेलकर रन चेज को बेहद आसान बना दिया. हालांकि, मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे, जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई थी.

शुभमन गिल खेलने के लिए फिट

भारत के कमान संभालने वाले शुभमन गिल ने खुद जानकारी दी है कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी. मैच के दौरान उमस और शरीर में पानी की कमी के कारण उनके पैर में तेज खिंचाव यानी क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते एजबेस्टन में उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था. गिल ने भरोसा जताया कि वह पूरी तरह फिट हैं और कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे. उनके फिट होने से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी.

टीम में एक बदलाव की उम्मीद

चूंकि कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट हैं, ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट पिछले मैच की विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर उतरना चाहेगा. हालांकि, एक बदलाव की संभावना जरूर नजर आ रही है.

कुलदीप यादव की होगी एंट्री

गुरनूर बरार पूरी तरह फिट हैं या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. अगर उनकी चोट गंभीर रहती है तो प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. कुलदीप को पहले वनडे में अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी.

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भारत की संभावित प्लेइंग 11:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

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