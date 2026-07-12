रियलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' के हर जजमेंट डे के दिन बड़ा धमाका होता है. इसी बीच टीवी एक्टर राम कपूर ने भी शो में एक चौकाने वाला खुलासा किया है. वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेज थे. ऐसे में खुद को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपनी एक लाइफ लाइन का यूज किया जिसके बाद उनका एक ऐसा सच सामने आया जो सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर जानती थीं यहां तक कि उनके बच्चे भी नहीं जानते थे.

13 की उम्र में राम कपूर के साथ हुई छेड़छाड़

राम कपूर ने फराह खान और रितेश देशमुख को ही नहीं बल्कि पूरी दुबिया के सामने अलना सच बयान किया. राम कपूर ने जब अपनी कहानी बताई तो सारे कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए थे. राम कपूर ने बताया की वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ चुके हैं और जब आठवीं क्लास में थे तब उनकी उम्र 13 साल की थी. स्कूल से आने के बाद जब वो बेडरूम में गए तब उनके एक फ्रेंड ने जो दसवीं में पढ़ता था उसने ब्लैंकेट में राम कपूर के साथ कुछ ऐसी हरकत की जिसे वो ट्रैमा में चले गए थे.

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राम कपूर ने तब उस वक्त कुछ नहीं कहा क्यूंकि वहां कमरे में 30-40 लोग मौजूद थे. लेकिन मौक़ा मिलते ही उन्होंने अपने दोस्त को बताया की जो कुछ हुआ जेएनएन पसंद नहीं. उस व्यक्ति ने राम कपूर से माफी मांगी और उन्हें बहुत संभाला भी. राम कपूर को उस हादसे ने बहुत कुछ सबक सिखाया उन्होंने LGBTQ को समझा उसके बाद कभी उनसे डर नहीं लगा.

पत्नी गौतमी कपूर को पता था सीक्रेट

राम कपूर ये भी कहा कि ये सीक्रेट सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर को पता था. राम कपूर ने अपना इतना बड़ा सच दुनिया सामने आने के बाद फराह ख़ान और रितेश देशमुख ने राम कपूर को गले से लगा लिया. इस दौरान सब इमोशनल भी हो गए.

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