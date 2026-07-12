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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कमरे में 30-40 लोग थे...', 13 की उम्र में राम कपूर के साथ हुई छेड़छाड़, सालों बाद बयां किया दर्द

'कमरे में 30-40 लोग थे...', 13 की उम्र में राम कपूर के साथ हुई छेड़छाड़, सालों बाद बयां किया दर्द

Lock Upp 2: टीवी एक्टर राम कपूर ने हाल ही शो लॉक अप में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया 13 साल की उम्र में कई लड़कों ने उनकी साथ छेड़छानी की थी.

Written By : कलीम सलमानी |  Curated By: मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 10:33 AM (IST)
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रियलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' के हर जजमेंट डे के दिन बड़ा धमाका होता है. इसी बीच टीवी एक्टर राम कपूर ने भी शो में एक चौकाने वाला खुलासा किया है. वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेज थे. ऐसे में खुद को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपनी एक लाइफ लाइन का यूज किया जिसके बाद उनका एक ऐसा सच सामने आया जो सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर जानती थीं यहां तक कि उनके बच्चे भी नहीं जानते थे.

13 की उम्र में राम कपूर के साथ हुई छेड़छाड़ 
राम कपूर ने फराह खान और रितेश देशमुख को ही नहीं बल्कि पूरी दुबिया के सामने अलना सच बयान किया. राम कपूर ने जब अपनी कहानी बताई तो सारे कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए थे. राम कपूर ने बताया की वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ चुके हैं और जब आठवीं क्लास में थे तब उनकी उम्र 13 साल की थी. स्कूल से आने के बाद जब वो बेडरूम में गए तब उनके एक फ्रेंड ने जो दसवीं में पढ़ता था उसने ब्लैंकेट में राम कपूर के साथ कुछ ऐसी हरकत की जिसे वो ट्रैमा में चले गए थे.

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राम कपूर ने तब उस वक्त कुछ नहीं कहा क्यूंकि वहां कमरे में 30-40 लोग मौजूद थे. लेकिन मौक़ा मिलते ही उन्होंने अपने दोस्त को बताया की जो कुछ हुआ जेएनएन पसंद नहीं. उस व्यक्ति ने राम कपूर से माफी मांगी और उन्हें बहुत संभाला भी.  राम कपूर को उस हादसे ने बहुत कुछ सबक सिखाया उन्होंने LGBTQ को समझा उसके बाद कभी उनसे डर नहीं लगा.

पत्नी गौतमी कपूर को पता था सीक्रेट
राम कपूर ये भी कहा कि ये सीक्रेट सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर को पता था. राम कपूर ने अपना इतना बड़ा सच दुनिया सामने आने के बाद फराह ख़ान और रितेश देशमुख ने राम कपूर को गले से लगा लिया. इस दौरान सब इमोशनल भी हो गए.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Lock Upp 2
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