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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी72nd National Film Awards: 'श्रीकांत' से लेकर 'चंदू चैंपियन' तक, OTT पर उपलब्ध हैं नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली ये फिल्में, जानें कहां देखें

72nd National Film Awards: 'श्रीकांत' से लेकर 'चंदू चैंपियन' तक, OTT पर उपलब्ध हैं नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली ये फिल्में, जानें कहां देखें

National Film Award Winner Movies on OTT: 18 जुलाई को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में कई मूवीज को सम्मानित किया गया. अगर आपने ये अवॉर्ड विनिंग फिल्में नहीं देखी हैं, तो इन्हें ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 20 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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बीती रात 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया गया, जहां भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों ने बाजी मारी. यामी गौतम की 'आर्टिकल 370' से लेकर कार्तिक आर्यन की 'चंदू चैंपियन' तक ने अवॉर्ड हासिल किया है. अगर आपने अभी तक ये अवॉर्ड विनिंग फिल्में नहीं देखी हैं, तो इन्हें ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं.

'श्रीकांत'
राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड मिला है. तुषार हीरानंदानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ज्योतिका, अलाया एफ और शरद केलकर जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. ये फिल्म 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म किया. 'श्रीकांत' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

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'चंदू चैंपियन'
कार्तिक आर्यन ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का हासिल किया है. ये एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड है, जिसे लेकर वो काफी खुश हैं. 'चंदू चैंपियन' के निर्देशक कबीर खान हैं. ये फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विजेता मुरलीकांत पेटकर की जीवन पर आधारित है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

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'ब्रमायुगम'
मलयालम एक्टर ममूटी को भी उनकी फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए बेस्ट एक्टर को अवॉर्ड मिला है. 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में अर्जुन अशोकन और सिद्धार्थ भारतन जैसे एक्टर्स भी हैं. इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राहुल सदाशिवन हैं. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

'आर्टिकल 370'
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड पर कब्जा किया. ये अवॉर्ड उन्हें फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इतना ही नहीं, 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला. इस फिल्म ने प्रियामणि ने भी अहम भूमिका निभाई है. 

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'स्वातंत्र्यवीर सावरकर'
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपने नाम किया. ये अवॉर्ड जीतने के बाद रणदीप इमोशनल हो गए. उन्हें ये अवॉर्ड फिल्म 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' के लिए मिला है. ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर भी रणदीप हुड्डा ही हैं. इस फिल्म में टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी नजर आई थीं. इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं. 

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ये भी पढे़ं: विंबलडन में उर्वशी रौतेला की टॉम हिडलेस्टन से मुलाकात, फिल्मों को लेकर हुई बातचीत

'भक्षक'
संजय मिश्रा को फिल्म 'भक्षक' में भास्कर सिन्हा के किरदार के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' चुना गया है. नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस फिल्म में भूमि पेडनेकर, आदित्य श्रीवास्तव और साई ताम्हणकर जैसे एक्टर्स ने भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है.

'कल्कि 2898 AD'
साउथ एक्टर प्रभास स्टारर 'कल्कि 2898 AD' को बेहतरीन मनोरंजन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में सम्मानित किया गया है. ये एक एपिक साइंस-फिक्शन और पौराणिक ड्रामा फिल्म है. मूवी में दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में हैं. आप इसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

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'पुष्पा 2'
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट स्टोरी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसका पहला पार्ट 'पुष्पा दा राइज' अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

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'कैप्टन मिलर'
धनुष की पीरियड-एक्शन ड्रामा फिल्म 'कैप्टन मिलर' को बेस्ट फिल्म (राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली) के अवार्ड से नवाजा गया है. अरुण माथेस्वरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धनुष ने 'ईसा' उर्फ 'कैप्टन मिलर' का रोल प्ले किया है, जो अपने गांव को अंग्रेजो और स्थानीय शोषण करने वालों से बचाता है. 'कैप्टन मिलर' ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर पर मौजूद है.

'रायन'
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष के निर्देशन में बनी फिल्म 'रायान' को बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल भी निभाया था. ये धनुष के करियर की 50वीं फिल्म थी और बतौर डायरेक्टर उनकी दूसरी फिल्म थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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Published at : 20 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Chandu Champion National Film Awards 2026
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