'मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में एक हर रोज एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. वहीं अब हाल ही के एपिसोड ने घर के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया. शो के 13वें एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स की नई जोड़ियां बनाई गईं. इनमें एक कंटेस्टेंट को 'कंट्रोलर' और दूसरे को 'डिपेंडेंट' बनाया गया. अब डिपेंडेंट कंटेस्टेंट्स को अपने कंट्रोलर के हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा.

शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी-हर्षद की बोलचाल

इन्हीं जोड़ियों में शिल्पा शिंदे को शिवांगी जोशी का कंट्रोलर बनाया गया, जिसके बाद शिल्पा ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया. शिल्पा का पहला ही ऑर्डर शिवांगी के लिए काफी इमोशनल करने वाला था, क्योंकि वो हर्षद चोपड़ा से रिलेटेड था. नए टास्क में शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी की 'कंट्रोलर' बनते ही अपना पहला ऑर्डर दे दिया.

उन्होंने शिवांगी से कहा कि वो हर्षद चोपड़ा से कम बात करें. शिल्पा ने कहा, 'कंट्रोलर होने के नाते मैं आपसे कह रही हूं कि आप हर्षद से कम बात कीजिए. मैंने सिर्फ कम बात करने को कहा है, बिल्कुल बात मत करो ऐसा नहीं कहा. लेकिन मैं आपको हर्षद के साथ कहीं भी बैठा हुआ नहीं देखना चाहती.'

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शिल्पा की बात सुनकर शिवांगी जोशी ने पूछा, 'अगर कम करना है मैम, तो फिर ये तो बंद ही करना हुआ.' इस पर शिल्पा शिंदे ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, 'नहीं-नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम हर्षद से बिल्कुल बात मत करो. मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम मुझे हर्षद के साथ बैठी हुई नहीं दिखनी चाहिए. घर में और भी बहुत लोग हैं. मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ आकर बात करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.'

शिल्पा के इस ऑर्डर से शिवांगी जोशी काफी इमोशनल हो गईं. बाद में उन्होंने हर्षद चोपड़ा को पूरी बात बताई. शिवांगी ने रोते हुए कहा कि उन्हें हर्षद के साथ बैठने से मना किया गया है. इस पर हर्षद ने उन्हें समझाते हुए कहा, 'ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है. सब ठीक है, रिलैक्स.'

राम कपूर को गले लगकर रोईं शिवांगी

इसके बाद शिवांगी जोशी आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाईं और राम कपूर को गले लगाकर फूट-फूटकर रो पड़ीं. राम कपूर ने उन्हें संभाला और बाद में हर्षद चोपड़ा से भी बात की. उन्होंने हर्षद से कहा कि जब भी शिवांगी इमोशनल हों, तो वो खुद स्ट्रॉग रहें और मुस्कुराते रहें, ताकि शिवांगी को उनसे हिम्मत मिले और वो ज्यादा परेशान न हों.

हर्षद चोपड़ा को भी किया था मना

वहीं इससे पहले शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा से बात कम करने को कहा था. उन्होंने कहा था, 'आप दोनों जोड़ी में रहते है. वो बस आपके साथ ही रहती है. ये आपके गेम पर भी फर्क पडे़गा.'

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