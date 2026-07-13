INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल

'मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल

Lock Upp 2: रियलिटी शो लॉकअप 2 में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की बोलचाल बंद करवा दी. उन्होंने अपनी पावर का यूज करके शिवांगी को हर्षद के साथ बैठने से मना कर दिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में एक हर रोज एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा  है. वहीं अब हाल ही के एपिसोड ने घर के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया. शो के 13वें एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स की नई जोड़ियां बनाई गईं. इनमें एक कंटेस्टेंट को 'कंट्रोलर' और दूसरे को 'डिपेंडेंट' बनाया गया. अब डिपेंडेंट कंटेस्टेंट्स को अपने कंट्रोलर के हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा.

शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी-हर्षद की बोलचाल
इन्हीं जोड़ियों में शिल्पा शिंदे को शिवांगी जोशी का कंट्रोलर बनाया गया, जिसके बाद शिल्पा ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया. शिल्पा का पहला ही ऑर्डर शिवांगी के लिए काफी इमोशनल करने वाला था, क्योंकि वो हर्षद चोपड़ा से रिलेटेड था. नए टास्क में शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी की 'कंट्रोलर' बनते ही अपना पहला ऑर्डर दे दिया.

उन्होंने शिवांगी से कहा कि वो हर्षद चोपड़ा से कम बात करें. शिल्पा ने कहा, 'कंट्रोलर होने के नाते मैं आपसे कह रही हूं कि आप हर्षद से कम बात कीजिए. मैंने सिर्फ कम बात करने को कहा है, बिल्कुल बात मत करो ऐसा नहीं कहा. लेकिन मैं आपको हर्षद के साथ कहीं भी बैठा हुआ नहीं देखना चाहती.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India Reality (@netflixindiareality)

ये भी पढ़ेंः इम्तियाज अली की बेटी ने की सगाई, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर बैठ कर किया प्रपोज, फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग

शिल्पा की बात सुनकर शिवांगी जोशी ने पूछा, 'अगर कम करना है मैम, तो फिर ये तो बंद ही करना हुआ.' इस पर शिल्पा शिंदे ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, 'नहीं-नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम हर्षद से बिल्कुल बात मत करो. मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम मुझे हर्षद के साथ बैठी हुई नहीं दिखनी चाहिए. घर में और भी बहुत लोग हैं. मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ आकर बात करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.'

मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल

शिल्पा के इस ऑर्डर से शिवांगी जोशी काफी इमोशनल हो गईं. बाद में उन्होंने हर्षद चोपड़ा को पूरी बात बताई. शिवांगी ने  रोते हुए कहा कि उन्हें हर्षद के साथ बैठने से मना किया गया है. इस पर हर्षद ने उन्हें समझाते हुए कहा, 'ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है. सब ठीक है, रिलैक्स.'

राम कपूर को गले लगकर रोईं शिवांगी
इसके बाद शिवांगी जोशी आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाईं और राम कपूर को गले लगाकर फूट-फूटकर रो पड़ीं. राम कपूर ने उन्हें संभाला और बाद में हर्षद चोपड़ा से भी बात की. उन्होंने हर्षद से कहा कि जब भी शिवांगी इमोशनल हों, तो वो खुद स्ट्रॉग रहें और मुस्कुराते रहें, ताकि शिवांगी को उनसे हिम्मत मिले और वो ज्यादा परेशान न हों.

मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल

हर्षद चोपड़ा को भी किया था मना
वहीं इससे पहले शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा से बात कम करने को कहा था. उन्होंने कहा था, 'आप दोनों जोड़ी में रहते है. वो बस आपके साथ ही रहती है. ये आपके गेम पर भी फर्क पडे़गा.'

ये भी पढ़ेंः Maa Inti Bangaram OTT Release: सामंथा रूथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Shivangi Joshi Harshad Chopda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल
'मुझे उसके साथ नहीं दिखनी चाहिए', शिल्पा शिंदे ने बंद करवाई शिवांगी जोशी-हर्षद चोपड़ा की बोलचाल
ओटीटी
Maa Inti Bangaram OTT Release: सामंथा रूथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज
'मां इंति बंगारम' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज
ओटीटी
'लॉकअप' में सुनीता आहूजा की बेल कराने पहुंचे गोविंदा, पति को देखते ही बोलीं, 'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'
'लॉकअप' में सुनीता आहूजा की बेल कराने पहुंचे गोविंदा, पति को देखते ही बोलीं, 'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'
ओटीटी
Dhamaal 4 OTT Release: थिएटर पर करोड़ों कमा रही 'धमाल 4', जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे अजय की फिल्म
थिएटर पर करोड़ों कमा रही 'धमाल 4', जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे अजय की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'
विश्व
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
ट्रेंडिंग
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
जनरल नॉलेज
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget