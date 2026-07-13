इम्तियाज अली की बेटी ने की सगाई, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर बैठ कर किया प्रपोज

फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. इदा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की. फोटोज में उनके रोमांटिक प्रपोजल की भी खूबसूरत झलक देखने को मिली.

इम्तियाज अली की बेटी इदा ने की सगाई

इदा अली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं. जिसमें कृष अग्रवाल उन्हें प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. फोटोज में कृष समंदर किनारे घुटनों पर बैठकर इदा को प्रपोज कर रहे हैं. एक फोटो में कृष हाथ में लिखा नोट भी पकड़े हुए हैं और उसे इदा को पढ़कर सुना रहे हैं.

इस रोमांटिक पल को शेयर करते हुए इदा ने कैप्शन में लिखा, '01/07/26, रात 11 बजे, यट्रेसैंड (नॉर्वे).' इदा अली वीडियो में अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं.

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सेलेब्स ने लुटाया प्यार

इदा अली की पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई बॉलीवुड सितारों ने भी उन्हें बधाई दी. एक्ट्रेस खुशी कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत क्यूट.' वहीं, वेदांग रैना और शरवरी ने भी इदा और कृष को शुभकामनाएं दीं.

इदा अली की पोस्ट पर फैंस ने भी जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, 'ओह माय गॉड, आप दोनों को ढेर सारी बधाई.' दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'बहुत-बहुत बधाई! आप दोनों की ये पल बेहद खूबसूरत और किसी सपने जैसा है.'

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क्या करती हैं इदा अली ?

अपने पिता इम्तियाज अली की तरह इदा अली ने भी फिल्ममेकिंग को ही अपना करियर चुना है. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कैमरे के पीछे अपनी अलग पहचान बनाई है. इदा अली बतौर निर्देशक 'थाई मसाज', 'माया' और 'लिफ्ट' जैसी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुकी हैं.

वहीं, इम्तियाज अली इन दिनों अपनी हालिया निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

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