Maa Inti Bangaram OTT Release: सामंथा रूथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज
Maa Inti Bangaram OTT Release: सामंथा रूथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी दमदार परफॉर्म किया है और छप्परफाड़ कमाई कर डाली है.
बी. वी. नंदिनी रेड्डी निर्देशित और सामंथा रूथ प्रभु स्टारर 'मा इंति बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल लीड तेलुगु फिल्म भी बन गई है. इतना ही नहीं ये सामंथा रूथ प्रभु के करियर की सोलो लीड के तौर पर बॉक्स ऑफ़िस पर सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है और छप्परफाड़ कमाई कर रही हैं. इन सबके बीच अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. चलिए जानते हैं 'मा इंति बंगारम' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
'मा इंति बंगारम' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
बता दें कि 'मा इंति बंगारम' 17 जुलाई, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सामंथा के प्रोडक्शन बैनर ने इसकी अनाउंटमेंट भी कर दी है. हालांकि इसके डिजिटल प्रीमियर के लिए अभी सिर्फ तेलुगु वर्जन की कंफर्मेशन हुई है. मेकर्स ने अभी हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब किए गए वर्जन की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.
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'मा इंति बंगारम' कास्ट
सामंथा ने 'मां इंति बंगारम' में स्वर्ण का किरदार निभाया है, जो एक ऐसी महिला है जो अपने अतीत को छिपाते हुए एक शांत फैमिली लाइफ जीने की कोशिश कर रही है. कभी एक ट्रेंड हत्यारी रही स्वर्ण को अपने पुराने दुश्मनों के लौटने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उसके अपनों की जान खतरे में पड़ जाती है. फिल्म की कास्ट में गुलशन देवैया, दिगंत मंचले, गौतमी, श्रीमुखी और आनंद भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्देशन बी. वी. नंदिनी रेड्डी ने किया है और इसकी कहानी राज निदिमोरु ने बनाई है, जबकि स्क्रीन प्ले वसंत मारिंगंती और राज निदिमोरु ने लिखा है. संगीत संतोष नारायणन ने दिया है.
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