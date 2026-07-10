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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'ये करता क्या हैं?' गौरव खन्ना को लेकर राम कपूर ने किया सवाल, बोले- मैंने पहले कभी देखा नहीं

'ये करता क्या हैं?' गौरव खन्ना को लेकर राम कपूर ने किया सवाल, बोले- मैंने पहले कभी देखा नहीं

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में गौरव खन्ना की एंट्री ने सभी का ध्यान खींचा. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राम कपूर के एक सवाल की हो रही है. गौरव को देखकर उन्होंने पूछा कि ये करता क्या है?'

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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'लॉक अप 2' इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. हाल ही के एपिसोड में टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने शो में सरप्राइज एंट्री की. वह अपनी पत्नी और कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला से मिलने विजिटर के तौर पर पहुंचे. दोनों की मुलाकात ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन इस दौरान राम कपूर का एक सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया.

गौरव खन्ना को लेकर राम कपूर ने किया सवाल
जैसे ही गौरव खन्ना ने जेल के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स से मुलाकात की, राम कपूर ने अपने सेलमेट धीरज धूपर से धीरे से पूछा, 'ये गौरव खन्ना करते क्या हैं?' इस पर धीरज ने जवाब दिया कि वो एक एक्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी राम कपूर उन्हें पहचान नहीं पाए.

इसके बाद राम कपूर ने फिर पूछा, 'क्या गौरव खन्ना इतने फेमस हैं?' उन्होंने कहा कि उन्होंने गौरव को पहले कभी नहीं देखा और ये भी बताया कि वो आमतौर पर टीवी शोज ज्यादा नहीं देखते, इसलिए उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं थी.

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गौरव खन्ना ने की आकांक्षा चमोला से बात
हालांकि, जब गौरव खन्ना और राम कपूर आमने-सामने मिले, तो दोनों की मुलाकात काफी दोस्ताना रही. राम ने मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया. साथ ही उन्होंने गौरव की तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार लग रहे हैं.

शो के दौरान गौरव खन्ना ने आकांक्षा चमोला से भी मुलाकात की. हाल ही में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि दोनों करीब एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं, जिसके बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया. गौरव ने आकांक्षा से कहा कि उनके तलाक वाले बयान ने बाहर काफी हलचल मचा दी है.

उन्होंने कहा, 'हमने सिर्फ तलाक को लेकर बात की थी. अभी तक कोई कागज साइन नहीं हुआ है और न ही कुछ ऑफिशियल है.' इस पर आकांक्षा ने याद दिलाया कि उनकी बातचीत उस समय अधूरी रह गई थी, क्योंकि गौरव 'खतरों के खिलाड़ी' के लिए चले गए थे. इसके बाद होस्ट फराह खान दोनों को जेलर के केबिन में लेकर गईं, जहां उन्होंने उनके रिश्ते पर खुलकर बात की. गौरव ने दोबारा स्पष्ट किया कि दोनों का कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है. 

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बच्चे नहीं चाहतीं आकांक्षा चमोला
इससे पहले आकांक्षा चमोला ने शो में बताया था कि गौरव बच्चे चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो मां नहीं बनना चाहतीं. उन्होंने कहा कि दोनों का अलग होने का फैसला आपसी सहमति से लिया गया था, किसी लड़ाई-झगड़े की वजह से नहीं.

आकांक्षा ने यह भी खुलासा किया था कि शादी से पहले वो बाईसेक्शुअल थीं और उनका कुछ महिलाओं के साथ भी रिश्ता रह चुका है, हालांकि वे रिश्ते ज्यादा इंटिमेट नहीं थे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 10 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Gaurav Khanna Akansha Chamola
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