पामेला सेरेना को प्यार में मिला धोखा, मंगेतर का दूसरी लड़की से था रिश्ता

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के हर एक एपिसोड में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब शो की कंटेस्टेंट पामेला सेरेना ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. पामेला ने बताया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था. उनकी सगाई तक हो चुकी थी.

पामेला सेरेना को प्यार में मिला धोखा

शो में पामेला ने अपनी सीक्रेट रिवील करते हुए कहा, '5 साल पहले, मैं लंबे समय से एक रिश्ते में थी. ये रिश्ता लगभग 8 साल का था. हम इंडियन-ब्रिटिश बैकग्राउंड से थे. हमारी सगाई हो चुकी थी और हम शादी करने वाले थे. वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए विदेश में काम करते थे. एक बार वो फ्लाइट से लौट रहे थे और जब वो उतरे, तो उन्हें पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया था. जब उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया, तो पता चला कि उनके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा फोड़ा था. वो काफी बड़ा था और उनका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था, वरना वो फट सकता था.'

मंगेतर का दूसरी लड़की संग था रिश्ता

उसने रोते हुए आगे कहा, 'ऑपरेशन हो चुका था और हम अकेले थे. हमारी फैमिली लंदन में थी, इसलिए उसका फोन मेरे पास था. कुछ हफ्तों बाद, मुझे एक लड़की का फोन आया और उसने बताया कि वो पिछले 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी. मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने उसे छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसके साथ 7-8 साल बिताने के बाद ऐसी हालत में मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? इसलिए मैं वहीं रुकी रही और डेढ़ महीने तक उसकी देखभाल की.'

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पामेला सेरेना का टूटा भरोसा

उन्होंने कहा, '​​जब वो ठीक हो गया, तो मैंने अपना सामान बांधा और बिना पीछे मुड़े चली गई. मेरा भरोसा टूट गया और मैंने फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया. मैंने बाद में भी रिश्ते बनाए, लेकिन वो भरोसा कभी नहीं बन पाया. जब भी मैं किसी के करीब जाती हूं, तो हमेशा खुद से सवाल करती हूं कि क्या मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं.' हालांकि, पामेला ने अपने मंगेतर का नाम नहीं बताया.

बता दें, पामेला नेटफ्लिक्स इंडिया के 'देसी ब्लिंग' से मशहूर हुईं. उन्होंने ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. उन्हें 'मिसेज यूनिवर्स दुबई 2021' और 'मिसेज यूएई वर्ल्ड 2022' का खिताब जीता.

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