#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरीजनल सिनेमापंजाबी सिंगर जस मानक ने कर ली सगाई, कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन?

पंजाबी सिंगर जस मानक ने कर ली सगाई, कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन?

Jass Manak Engagement Photos: पंजाबी सिंगर जस मानक ने हाल ही में गर्लफ्रेंड कोमल तंवर के साथ सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटोज भी शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Jass Manak Engagement Photos: पंजाबी सिंगर जस मानक ने हाल ही में गर्लफ्रेंड कोमल तंवर के साथ सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटोज भी शेयर की हैं.

पंजाबी सिंगर जस मानक ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड कोमल तंवर संग सगाई की फोटोज शेयर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. आइए जानते हैं कि कोमल तंवर कौन हैं और क्या करती हैं.

1/7
सिंगर जस मानक ने हाल ही में अपने इंस्टग्राम पर मंगेतर कोमल तंवर संग सगाई की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
सिंगर जस मानक ने हाल ही में अपने इंस्टग्राम पर मंगेतर कोमल तंवर संग सगाई की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
2/7
तस्वीरों में कपल रोमांटिक होता नजर आया. दोनों ही एथनिक लुक में काफी खूबसूरत लग रहे हैं.
तस्वीरों में कपल रोमांटिक होता नजर आया. दोनों ही एथनिक लुक में काफी खूबसूरत लग रहे हैं.
3/7
एक फोटो में जस मानक कोमल तंवर के पैरों में पायल पहनाते दिख रहे हैं.
एक फोटो में जस मानक कोमल तंवर के पैरों में पायल पहनाते दिख रहे हैं.
4/7
वहीं दूसरी फोटो में वो कोमल तंवर के माथें पर किस करते नजर आएं.
वहीं दूसरी फोटो में वो कोमल तंवर के माथें पर किस करते नजर आएं.
5/7
जस मानक ने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं और मेरी रब दी मर्जी.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरलो हो रहा है.फैंस कपल को बधाइंया दे रहे हैं.
जस मानक ने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं और मेरी रब दी मर्जी.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरलो हो रहा है.फैंस कपल को बधाइंया दे रहे हैं.
6/7
बता दें, जस मानक की होने वाली दुल्हन कोमल तंवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हिसाब से एक फैशन डिजाइनर हैं.
बता दें, जस मानक की होने वाली दुल्हन कोमल तंवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हिसाब से एक फैशन डिजाइनर हैं.
7/7
वहीं, जस मानक एक पॉपुलर पंजाबी सिंगर हैं. वो 'लहंगा', 'प्राडा' और 'विआह' जैसे गानों के लिए जाने जाते हैं.
वहीं, जस मानक एक पॉपुलर पंजाबी सिंगर हैं. वो 'लहंगा', 'प्राडा' और 'विआह' जैसे गानों के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 29 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Jass Manak

रीजनल सिनेमा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
आमिर खान को भेजी गई धमकी का ऑडियो वायरल, आरजू बिश्नोई ने की सबक सिखाने की बात
आमिर खान को भेजी गई धमकी का ऑडियो वायरल, आरजू बिश्नोई ने की सबक सिखाने की बात
मनोरंजन
दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', बजट से लेकर शाहरुख खान के कैमियो पर आया बड़ा अपडेट
दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', जानें- कितना है फिल्म का बजट
मनोरंजन
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' करेगी बंपर ओपनिंग? 'द ओडिसी' के उड़ा देगी परखच्चे, जानें- प्रीडिक्शन
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' करेगी बंपर ओपनिंग? 'द ओडिसी' के उड़ा देगी परखच्चे, जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
Advertisement

वीडियोज

Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
बिहार
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
इंडिया
पहले हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट, फिर रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी को दी चेतावनी, क्यों?
पहले हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट, फिर रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी को दी चेतावनी, क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget