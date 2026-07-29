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पंजाबी सिंगर जस मानक ने कर ली सगाई, कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन?
Jass Manak Engagement Photos: पंजाबी सिंगर जस मानक ने हाल ही में गर्लफ्रेंड कोमल तंवर के साथ सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटोज भी शेयर की हैं.
पंजाबी सिंगर जस मानक ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड कोमल तंवर संग सगाई की फोटोज शेयर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. आइए जानते हैं कि कोमल तंवर कौन हैं और क्या करती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Tags :Jass Manak
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