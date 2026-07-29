दो पार्ट में बनेगी अल्लू अर्जुन की 'राका', जानें- कितना है फिल्म का बजट

‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन अब 'जवान' के डायरेक्टर एटली के डायरेक्शन में बन रही साइंस-फिक्शन फिल्म 'राका' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी में हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसते हाई-एंड वीएफएक्स लिए इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. वहीं अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 'राका' दो पार्ट में बनेगी. इसके साथ ही इसके भारी-भरकम बजट का भी खुलासा हो गया है. साथ ही फिल्म में शाहरुख खान के स्पेशल कैमियो को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है.

'राका' दो पार्ट में बनेगी?

दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'राका' एक ऐसी कहानी दिखाएगी जो दो अलग-अलग दौर पर आधारित है. पहला हिस्सा आदिवासी पौराणिक वैदिक काल का होगा और दूसरा हिस्सा मौजूदा समय का बताया जा रहा है. रिपोर्ट ते मुताबिक एक सूत्र ने जानकारी दी है, "राका को दो हिस्सों वाली फ्रेंचाइजी फिल्म के तौर पर प्लान किया जा रहा है, जो अलग-अलग टाइमलाइन में बंटी होगी. एक हिस्सा आदिवासी पौराणिक वैदिक काल पर आधारित है, जबकि दूसरा हिस्सा आज की आधुनिक दुनिया में दिखाया जाएगा."

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फीमेल लीड को लेकर आया बड़ा अपडेट

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म की दोनों टाइमलाइन में महिला लीड कलाकार किस तरह से शामिल होंगी, रिपोर्ट की मानें तो सूत्र ने आगे कहा, "जहां मृणाल ठाकुर आधुनिक दौर में लीड रोल में होंगी तो वहीं दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना ऐतिहासिक दौर का हिस्सा होंगी."

कितना है 'राका' का बजट?

यह फिल्म अपने बड़े स्केल, कई बड़े स्टार्स की कास्ट और अल्लू अर्जुन व डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करने की वजह से पहले ही काफी चर्चा में है. दो-पार्ट वाले फॉर्मेट से मेकर्स को इसकी कहानी की दुनिया और बैकग्राउंड को और बड़ा करने का मौका मिलेगा, जिससे 'राका' फिलहाल बन रही सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक बन जाएगी. इसी के साथ इसके बजट का भी खुलासा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक ये फिलाम 1000 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाई जा रही है.

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शाहरुख खान का कैमियो को लेकर आया बड़ा अपडेट

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में फिल्म में शाहरुख खान कैमियो के बारे में भी जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस अभी शूट नहीं हुआ है और इसे विदेश में होने वाले शेड्यूल के दौरान शूट किया जाएगा.

'राका' के बारे में

फिल्म की बाकी कास्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में चेम्बन विनोद जोस, योगी बाबू और फेमिना जॉर्ज भी नज़र आएंगे. ऐसी खबरें भी हैं कि विजय सेतुपति भी फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि मेकर्स ने अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा बाकी कास्ट की ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी है. वहीं फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर तैयार कर रहे हैं.। मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.