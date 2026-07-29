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राज्यसभा में पास हुआ ‘वंदे मातरम’ बिल, जानें सरकार ने क्या कहा?
Monsoon Session: केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पेश किया था, जिस पर बहस के बाद संसद के उच्च सदन ने बिल को पारित कर दिया है.
मानसून सत्र के 10वें दिन बुधवार (29 जुलाई, 2026) को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, 2026 यानी वंदे मातरम बिल पास हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पेश किया था, जिस पर बहस के बाद संसद के उच्च सदन ने बिल को पारित कर दिया है.
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