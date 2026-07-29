'राव बहादुर' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राव बहादुर' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

'राव बहादुर' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

Rao Bahadur OTT Release: सत्यदेव की साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म 'राव बहादुर'  की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. यहां सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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वेंकटेश महा की फिल्म 'राव बहादुर'  3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म में सत्यदेव ने लीड रोल प्ले किया था और इसे महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर ने जीएमबी एंटरटेनमेंट के बैनर तले पेश किया था. वहीं सिनेमाघरों में रिलीज के एक महीना पूरा करने से पहले ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

‘राव बहादुर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
बता दें कि ‘राव बहादुर' ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. प्लेटफॉर्म ने पोस्ट करर इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है कि 'राव बहादुर' 31 जुलाई से उ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में स्ट्रीम होगी.

नेटफ्लिक्स द्वारा शेयर किए गए अनाउंसमेंट पोस्टर में सत्यदेव शाही अंदाज़ में और उम्रदराज लुक में नजर आ रहे हैं. पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है, "सामाजिक नियमों के जरिए आपकी सोच बदलने के लिए 'राव बहादुर' आ रहे हैं! 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 'राव बहादुर' देखें."

ये भी पढ़ें:-रिलीज से पहले 'रामायण' की हुई चांदी, इस कंपनी ने 75 करोड़ में किया म्यूजिक राइट्स का सौदा

 
 
 
 
 
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‘राव बहादुर' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी है?
बता दे कि ‘राव बहादुर' ने सैकनिल्क के मुताबिक अपने थिएट्रिकल रन के दौरान भारत में 6.26 करोड़ की नेट कमाई की है वहीं ओवरसीज में फिल्म ने 4.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसका दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन 11.44 करोड़ रुपये रहा है.

'राव बहादुर' के बारे में
'राव बहादुर' एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसे वेंकटेश महा ने लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है. सत्यदेव के साथ यह उनकी दूसरी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने 2020 में 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्य' में साथ काम किया था, जो 2016 में फहाद फासिल की फिल्म 'महेशिन्ते प्रतिकारम' का रीमेक थी. इसमें विकास मुप्पाला और दीपा थॉमस भी हैं. 

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Published at : 29 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Namrata Shirodkar Rao Bahadur Satyadev
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