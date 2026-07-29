'उसने शर्ट उतारी और...' काजल अग्रवाल की वैनिटी में घुस गया था असिस्टेंट डायरेक्टर

बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने अपनी शानदार अदाकारी से हर किसी का दिल जीता है. एक्ट्रेस इन दिनों एक के बाद के इंटरव्यू दे रही हैं. अब हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपने साथ हुई कास्टिंग कुछ घटना का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि एक फिल्म के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर बिना परमिशन उनकी वैनिटी वैन में घुस गया था और अपनी शर्ट उतार दी थी. इससे काजल अग्रवाल बुरी तरह डर गई थीं.

वैन में घुसकर असिस्टेंट डायरेक्टर ने उतारी शर्ट

काजल अग्रवाल ने हाल ही में एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अपने साथ हुई उस घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया, 'एक फिल्म की शूटिंग के वक्त कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी वैनिटी में आराम कर रही थी तभी अचानक उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बिना परमिशन के अंदर आ गया. तुरंत उसने शर्ट उतारी और अपनी छाती पर बना मेरा टैटू दिखाने लगा.'

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मेरे हाथ-पैर कांपने लगे

जैसे ही उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी शर्ट उतारना शुरू किया था उस मंजर ने एक्ट्रेस को बुरी तरह डरा दिया था. उन्हें लगा था कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है. एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'इस घटना ने मुझे इतना हैरान किया था कि मेरे हाथ-पैर कांपने लगे थे.'

ये एक्ट्रेस भी हो चुकी हैं कास्टिंग काउच का शिकार

बता दें कि कई मशहूर और बड़ी एक्ट्रेसेस ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है. इनमें कंगना रनौत से लेकर विद्या बालन तक का नाम शामिल है. कंगना रनौत ने बताया था कि 'तनु वेड्स मनु' के ऑडिशन के बाद उन्हें शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था.

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मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन ने भी इस चीज का सामना किया है. उनसे फिल्म 'मिशन मंगल' की सक्सेस के बाद कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया था. इस पर उन्होंने कहा था कि एक बार एक डायरेक्टर ने कमरे में उन्हें गलत तरीके से छूने का प्रयास किया था.

कास्टिंग काउच के बुरे अनुभव का समाना कर चुकीं एक्ट्रेसेस में इनके अलावा राधिका आप्टे, स्वरा भास्कर, सुरवीन चावला सहित और भी कई एक्ट्रेस के नाम शामिल है.