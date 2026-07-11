'हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे', शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा हर तरफ दे रहे सफाई

टीवी के पॉपुलर एक्टर्स हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. शो में दोनों का नाम अक्सर एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन अब इन अफवाहों पर खुद हर्षद और शिवांगी ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं

शिल्पा ने की डेटिंग पर बात

दरअसल, लॉकअप में शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा के साथ बात करते हुए शिवांगी को लेकर सवाल किया था. उन्होंने कहा था, 'आप दोनों जोड़ी में रहते है.' इसके बाद उन्होंने पूछा- क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्या वो सिंगल है. इस पर हर्षद ने कहा, 'वो सिंगल है पर हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं. हमारा सेल एक है.' इसके बाद शिल्पा ने आगे कहा कि वो बस आपके साथ ही रहती है. ये आपके गेम पर भी फर्क पडे़गा.

शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा हर तरफ दे रहे सफाई

वहीं अब इसके बाद डेटिंग की अफवाहों पर खुद हर्षद और शिवांगी ने चुप्पी तोड़ी है. हर्षद चोपड़ा ने राम कपूर और सुनीता आहूजा संग बातचीत नें कहा, 'लगो हमारा नाम एक साथ जोड़ रहे हैं. हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं. हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दूसरे संग प्यार में नहीं हैं.'

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सुनीता आहूजा ने इस पर कहा कि वो तुम लोगों को साथ-साथ देख रही है इसलिए वो ऐसे बोल रही है. इसके बाद शिवांगी जोशी ने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं.

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बता दें, शिल्पा के अलावा शो में कई कंटेस्टेंट को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. एक बार शो के कंटेस्टेंट वरुण यादव और योगेश आपस में बैठकर हर्षद और शिवांगी को लेकर बात करते नजर आए थे. योगेश ने कहा था कि दोनों के बीच कुछ पक रहा है, शिवांगी अक्सर हर्षद के लिए खाना बचाकर रखती हैं और दोनों को एक ही थाली में खाना खाते भी देखा गया है. हालांकि, दूसरी तरफ वरुण का मानना है कि हर्षद ही ज्यादा शिवांगी के आगे-पीछे रहते.

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हर्षद और शिवांगी ने शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में एक साथ काम किया था. जहां फैंस ने उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया था.