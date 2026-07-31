मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती, मुनव्वर फारूकी... 'द ट्रेटर्स 2' में दिखेंगे ये 21 सेलिब्रिटीज
सस्पेंस, रणनीति और धोखे से भरपूर 'द ट्रेटर्स सीजन 2' जल्द ही दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहा है. नए सीजन के लिए 21 कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें कई बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं.
करण जौहर का पॉपुलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार है. 30 जुलाई को एक ग्रैंड इवेंट में मेकर्स ने 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा कर दिया है. इस बार शो में बॉलीवुड हस्तियों से लेकर मशहूर टीवी स्टार्स, कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
मुनव्वर फारूकी दिखाएंगे अपना गेम
'द ट्रेटर्स 2' में पॉपुलर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एंट्री ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. 'लॉक अप' और 'बिग बॉस 17' जीत चुके मुनव्वर रियलिटी शोज में अपनी शानदार गेम के लिए जाने जाते हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो 'द ट्रेटर्स 2' में भी अपना जलवा दिखा पाएंगे या नहीं.
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी इस शो का हिस्सा हैं. फिल्मों और 'रोडीज' में गैंग लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद अब वो इस रियलिटी शो में अपनी रणनीति और गेम से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करेंगी.
शो में दिखेगा मल्लिका शेरावत का नया अंदाज
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी. लंबे समय बाद वो किसी बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनी हैं. ऐसे में फैंस उन्हें इस नए अंदाज में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. उनकी एंट्री शो के कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है.
वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल भी 'द ट्रेटर्स 2' में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे. पर्दे पर विलेन से लेकर अलग-अलग किरदारों में अपनी छाप छोड़ चुके दलीप ताहिल अब भरोसे, धोखे और चालबाजी से भरे इस गेम में अपनी रणनीति आजमाते नजर आएंगे.
श्वेता तिवारी भी हैं शो का हिस्सा
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी इस बार शो का हिस्सा बनकर दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएंगी. 'बिग बॉस 4' की विनर रह चुकीं श्वेता को रियलिटी शोज का लंबा अनुभव है और वो गेम को अपनी रणनीति से खेलने के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में 'द ट्रेटर्स 2' में उनकी एंट्री को काफी खास माना जा रहा है.
श्वेता के अलावा एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और एंटरप्रेन्योर पायल गुप्ता भी शो में नजर आएंगी, जो गेम में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आ सकती हैं.
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'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगे अभिषेक मल्हान
यूट्यूबर अभिषेक मल्हान उर्फ 'फुकरा इंसान' भी रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगे. 'बिग बॉस ओटीटी 2' के रनर-अप रह चुके अभिषेक की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और गेम खेलने के अंदाज के लिए मशहूर अभिषेक अब इस माइंड गेम में अपनी रणनीति आजमाते नजर आएंगे. ऐसे में उनकी एंट्री शो के मुकाबले को और भी दिलचस्प बना सकती है.
इसके अलावा रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में प्रिशिता सिंह, साहिल सलाथिया, इक्का सिंह, कारन सिंह, आदित्य कुलश्रेष्ठ, ध्वनिमय मौफ़ाकिर, अंश चोपड़ा, हरमन सिंघा, तान्या पुरी, रिदा थराना, शालिनी पासी, शहनील गिल और रणवीर बराड़ जैसे सेलिब्रिटीज भी नजर आएंगे.
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कब और कहां स्ट्रीम होगा ये शो?
बता दें कि 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की शूटिंग मार्च और अप्रैल में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी. ये शो 13 अगस्त 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 12 बजे इसका नया एपिसोड आएगा. इस शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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