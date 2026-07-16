नेटफ्लिक्स क पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच के ड्रामे के साथ-साथ अब बाहर भी बवाल शुरू हो गया है. शो के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा के बीच शिवांगी जोशी की पर्सनल लाइफ को लेकर हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों शिवांगी की निजी जिंदगी का मज़ाक उड़ाती नजर आ रही हैं, जिस पर अब एक्टर धीरज धूपर की पत्नी विन्नी अरोड़ा का गुस्सा फूटा है. विन्नी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर शिल्पा और श्रेया की क्लास लगाई है.

एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है...

शिवांगी जोशी की 'वर्जिनिटी' पर कमेंट को लेकर विन्नी अरोड़ा, शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा पर भड़क गईं. विन्नी ने कहा, 'शिल्पा और श्रेया कालरा, दो महिलाओं की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो एक ऐसी महिला को नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, जिसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा? शिवांगी जोशी की लव लाइफ, उनका एक्स-बॉयफ्रेंड और उनकी वर्जिनिटी से आपका कोई लेना-देना नहीं है. ये सच में ऐसी बात नहीं है जिस पर हंसा जाए.'

I LOVE THIS LADY 🥹



It takes courage to publicly support someone when they're being targeted. She did what not even many of Shivangi's so-called friends could do—she spoke up.



Nothing but respect for Dheeraj's wife❤️ @VinnyArora2#shivangijoshi #lockupp2 #shivangiInlockupp2 pic.twitter.com/5qe7EKVkSd — VibingEve_ (@vibingeves) July 15, 2026

अफेयर होने में कोई गलत बात क्या है?

विन्नी बोलीं, 'शुरुआत में श्रेया इस बातचीत से बचती दिख रही थीं, लेकिन बाद में वो भी शिल्पा के साथ शामिल हो गईं. अफेयर होने में कोई गलत बात क्या है? मुझे समझ नहीं आता.' इसके साथ ही विन्नी ने उन दर्शकों को भी आड़े हाथों लिया, जो छोटी-छोटी बातों पर रोने के लिए शिवांगी को ट्रोल कर रहे थे. उन्होंने शिवांगी का बचाव करते हुए कहा कि हर बात पर इमोशनल होना या रोना किसी की कमजोरी कैसे हो सकता है.

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वर्जिनिटी वाले कमेंट पर दिया करारा जवाब

शो में शिल्पा शिंदे ने इस बात का भी मजाक उड़ाया था कि शिवांगी फिजिकल इंटिमेसी पर बात करने में झिझकती हैं. इस पर विन्नी ने शिल्पा को करारा जवाब देते हुए बोलीं, 'अरे भाई मैं भी वर्जिन नहीं हूं, फिर भी मैं ऐसी बातों पर बेहद असहज महसूस करती हूं. इससे यही साबित होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है.'

धीरज धूपर का भी किया बचाव

एक अन्य वीडियो में विन्नी ने अपने पति धीरज धूपर का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि हालिया टास्क जीतने का नहीं, बल्कि ज्यादा रकम जुटाने का था. धीरज को 'ओवरकॉन्फिडेंट' कहने पर टोलर्स को विन्नी ने कहा कि उन्होंने अपने लिए प्रीमियम खाना ऑर्डर करने के बजाय ज्यादा लोगों के लिए खाने का सोचा. साथ ही उन्होंने सूफी मोतीवाला का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने धीरज के इस जेस्चर की तारीफ की.