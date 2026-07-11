भोजपुरी और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन कुछ दिनों पहले अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे. उनके साथ उनकी बेटी रीवा किशन ने भी शो में एंट्री लिया था. हालांकि कुछ दिनों में ही काम की वजह से रवि किशन ने शो से बाहर हो गए. हालांकि रीवा शो में अभी भी मजबूती से टिकी हैं. इसी बीच रवि किशन ने अपनी बेटी और शो के गेम को लेकर कई बातें कही.

बेटी को लेकर बोले रवि किशन

इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ बातचीत में रवि किशन ने अपनी बेटी और गेम को लेकर कहा, 'ये मेंटल गेम है, उसको समझ ले और सीख ले, तो बहुत अच्छा होगा. वो बस स्ट्रॉन्ग रहे क्योंकि वो बिग बॉस की तरह नहीं है, वो मेंटल गेम है. अगर दिमागी शक्ति रहेगी तो जरूर वो वहां पर टिक जाएगी. हर पांच मिनट में लोग छूरी मार रहा है और पांच-पांच मिनट में जो छूरी पीठ पर लेगा, वहीं वहां टिक पाएगा.' अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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शो के बारे में

बता दें कि शो की शुरुआत पिछले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हुई, जिसे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. वहीं शो में रवि किशन के बाद सलमान खान के भाई सोहेल खान की एंट्री हुई, जिसके बाद उनकी पर्सनैलिटी और सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है. हालांकि कई कंटेस्टेंट शो से एलिमिनेट हो चुके है और अली गोनी की भी शो में एंट्री हो गई हैं. शो के आने वाले एपिसोड्स और गेम्स इसे और खास बनाने वाले है, जिसे देखना दिलचस्प होगा.

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