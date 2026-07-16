Raktanchal 3 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'रक्तांचल 3', पूर्वांचल में फिर शुरू हुआ सत्ता और खूनी खेल
Raktanchal 3 OTT Release: वेब सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' आज यानी 16 जुलाई से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है. दर्शक बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मुफ्त में इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं.
गैंगवार, राजनीति और अपराध की दुनिया पर आधारित वेब सीरीज के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'रक्तांचल' का तीसरा सीजन आखिरकार अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो गया है. इस नए सीजन में एक बार फिर दर्शकों को पूर्वांचल के ठेकों पर कब्जे की खूनी जंग और सत्ता की बिसात पर खेले जाने वाले घातक खेल देखने को मिलेंगे.
कब और कहां देखें सीरीज?
सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' आज यानी 16 जुलाई से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है. इसके डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव हैं. दर्शक बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मुफ्त में इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं. इसकी कहानी सिद्धार्थ मिश्रा ने लिखी है. ये सीरीज पूर्वांचल के माफिया की असल कहानी पर बनी है. इसमें क्रांति प्रकाश झा, निकितिन धीर और करण पटेल जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं
#StreamingAlert #Raktanchal Season 3 is now streaming on @amazonMXPlayer pic.twitter.com/dHW7iaqgbI— BINGED (@Binged_) July 16, 2026
पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई हुई और भी खतरनाक
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर आधारित 'रक्तांचल' ने अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन एक्शन से दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई है. शुरुआती सीजन में जहां विजय सिंह और वसीम खान के बीच सरकारी ठेकों और वर्चस्व की खूनी लड़ाई देखने को मिली थी, वहीं अब ये कहानी राजनीति के एक बड़े और अधिक खतरनाक खेल में बदल चुकी है.
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सत्ता की जंग में दिखेंगे कई बड़े ट्विस्ट
इस नए सीजन में दांव और भी ऊंचे हो चुके हैं. लोकल पॉलिटिक्स, कोयला माफिया और निजी दुश्मनी के आपस में टकराने से कहानी में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. सत्ता हासिल करने और अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए किरदार किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. अगर आप क्राइम ड्रामा, दमदार डायलॉग्स और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो 'रक्तांचल सीजन 3' इस वीकेंड आपकी बिंज-वॉच लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए.
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