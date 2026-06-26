शानदार है नेटफ्लिक्स की ये 16 एपिसोड वाली सीरीज, आईएमडीबी पर जबरदस्त रेटिंग

आजकल के ड्रामा का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. अगर आप भी कोरियन थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां देखना पसंद करते हैं, आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सच्ची घटना पर बेस्ड है. नेटफ्लिक्स की ये 16 एपिसोड वाली सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इसे आईएमडीबी पर शानदार रेटिंग मिली है. आइए जानते हैं आखिर कौन सी है ये सीरीज

नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें ये सीरीज

इस सीरीज का नाम है 'द ग्‍लोरी' जो एक साउथ कोरियन सीरीज है. ये सीरीज सच्ची घटना पर बेस्ड है. इसका पहला पार्ट साल 2022 में आया था, जबकि दूसरा पार्ट 2023 में रिलीज किया गया. दोनों पार्ट को मिलाकर इस सीरीज में कुल 16 एपिसोड हैं. अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल और बदले की कहानी पसंद है, तो ये सीरीज शुरुआत से लेकर आखिरी एपिसोड तक आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी.

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क्या है इसकी कहानी?

इस सीरीज की कहानी मून डोंग-यून नाम की एक लड़की की है, जिसे स्कूल के दिनों में कुछ अमीर स्टूडेंट्स बुरी तरह परेशान करते हैं. हालात से तंग आकर उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती. कई सालों तक वो सही समय का इंतजार करती है और फिर एक मास्टरप्लान बनाती है, ताकि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल सके.

लगभग 18 साल बाद, डोंग-यून उन लोगों की कमजोरियों का पता लगाती है और उनकी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर उन्हें एक-एक करके बर्बाद करना शुरू करती है.

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IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग

'द ग्लोरी' को आन गिल-हो ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी किम यून-सूक ने लिखी है. कास्ट की बात करें तो इसमें सॉन्ग ह्ये-क्यो, ली डो-ह्यून, लिम जी-योन, येओम ह्ये-रान, पार्क सुंग-हून और जंग सुंग-इल शामिल हैं. IMDb पर 'द ग्लोरी' को 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है.