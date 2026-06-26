Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' की धुआंधार शुरुआत, जानें- सुबह 10 बजे तक कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 1 Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' की धुआंधार शुरुआत, जानें- सुबह 10 बजे तक कर लिया कितना कलेक्शन?

Welcome To The Jungle BO Day 1 Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' की धुआंधार शुरुआत, जानें- सुबह 10 बजे तक कर लिया कितना कलेक्शन?

Welcome To The Jungle BO Collection Day 1 Live Updates: वेलकम टू द जंगल' को पेड प्रीव्यू में दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. यहां इसके पहले दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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अक्षय कुमार की मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'  सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पेड प्रीव्यू शो गुरुवार को रखे गए थे जिसमें इसने अच्छी कमाई की है. वहीं इस मल्टी स्टारर फिल्म से दमदार ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जान लेते हैं ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

 'वेलकम टू द जंगल' की कितनी हुई एडवांस बुकिंग? 
 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग अच्छी हुई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक

  • इस फिल्म की देश भर में पहले दिन के लिए 1 लाख 16 हजार 596 टिकटों की प्री बुकिंग हुई है. 
  • जिससे इसने बिना ब्लाक सीटों के 3.1 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी एडवांस बुकिंग की कमाई 6.27 करोड़ रुपये हुई है. 

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (Welcome To The Jungle BO Day 1 Live Updates)
अहमद खान के निर्देशन में बनी  'वेलकम टू द जंगल' से बड़ी उम्मीदें हैं. फिल्म का रिलीज से पहले ही अच्छा खासा बज बन चुका था जिसके चलते इसकी धुआंधार ओपनिंग हो सकती है. फिलहाल सैकिनल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 0.53 करोड़ कमाए हैं और इसकी ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है. 

वेलकम टूद जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 1 0.53 करोड़ (सुबह 10 बजे तक के आंकड़े) 10.0%
कुल कलेक्शन 0.53 करोड़   

ये भी पढ़ें:-Ghabadkund BO Collection Day 6: मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' वेलकम फ्रेचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट है. इसका निर्देशन अहमद खान ने किया है. वहीं इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा रवीना टंडन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, लारा दत्ता, उर्वशी रौतेला और जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा जैसे कॉमेडी दिग्गज शामिल हैं.

फरीदा जलाल, किरण कुमार, पुनीत इस्सर और कई अन्य कलाकार सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आएंगे, जबकि दलेर मेहंदी और मीका सिंह ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग एक भोजपुरी डांस नंबर घिस- घिस भी किया है जो काफी पॉपुलर हो रहा है. 

नोट: 'वेलकम टू द जंगल' के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद आएंगे.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को पलटा गेम, घटी 'कॉकटेल 2' की कमाई, सामंथा की फिल्म ने बढ़त दिखाई, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Published at : 26 Jun 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty Ravina Tandon BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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