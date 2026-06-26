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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Collection Day 7: शाहिद की 'कॉकटेल 2' ने पहले हफ्ते में किया कमाल, साल की 28 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे ,बना दिया ये रिकॉर्ड

Cocktail 2 BO Collection Day 7: शाहिद की 'कॉकटेल 2' ने पहले हफ्ते में किया कमाल, साल की 28 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे ,बना दिया ये रिकॉर्ड

Cocktail 2 BO Collection Day 7: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है. वहीं फिल्म की कमाई में रिलीज के 7वें दिन फिर मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:41 AM (IST)
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होमी अदजानिया की फिल्म 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में हैं. ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म  19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. हालांकि दर्शकों ने इसे पसंद किया और इसी के साथ इसने दमदार शुरुआत की. ओपनिंग वीकेंड पर भी इसने कमाल दिखाया लेकिन पहला हफ्ता उतार-चढ़ा भरा रहा. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में कितना कलेक्शन किया है?

'कॉकटेल 2' ने पहले हफ्ते में कितनी की कमाई?
'कॉकटेल 2' ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. इस दौरान इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ठीक रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में लगातार मंदी देखी गई है फिर भी ये अपने पहले हफ्ते में 70 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कमायबा हुई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, कॉकटेल 2 ने गुरुवार को भारत में 4.15 करोड़ (नेट) कमाए.
  • जिससे इसका एक हफ़्ते का घरेलू कुल कलेक्शन 70.40 करोड़ हो गया है.
  • बता दें कि ‘कॉकटेल 2’ की ओपनिंग 13.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ हुई थी.
  • वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में उछाल आया था और इसने शनिवार को 6.25 करोड़ और रविवार को सबसे ज्यादा 17.75 करोड़ कमाए थे.
  • फिर सोमवार को उम्मीद के मुताबिक इसकी कमाई में गिरावट आई और इसने 6.75 करोड़ कमाए.
  • जबकि  मंगलवार को  इसकी कमाई स्थिर रही और इसने 6.75 करोड़ ही कमाए थे.
  • वहीं बुधवार को इसकी कमाई घटी और इसका कलेक्शन 5.25 करोड़ रुपये रहा.

 पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की चौथी फिल्म
'कॉकटेल 2' ने धुरंधर 2 (690 करोड़), बॉर्डर 2(244.97 करोड़) और भूत बंगला (95.68 करोड़) को छोड़कर इस साल रिलीज हुई 28 फिल्मों के पहले हफ्ते के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये साल की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को पलटा गेम, घटी 'कॉकटेल 2' की कमाई, सामंथा की फिल्म ने बढ़त दिखाई, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

'ओ'रोमियो' को मात देने से इंचभर है दूर
'कॉकटेल 2' ने पहले हफ्ते में 70.40 करोड़ कमा लिए हैं. इसी के साथ इसने शाहिद की फिल्म 'देवा' (जिसने भारत में ₹34.37 करोड़ कमाए थे) के लाइफटाइम कलेक्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया था. वहीं अब ये एक्टर की पिछली रिलीज 'ओ'रोमियो' (जिसने 72.99 करोड़ कमाए थे) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर है. दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन 'कॉकटेल 2' इसे मात दे देगी. फिर इसका टारगेट शाहिद और कृति की पिछली फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' के 85.16 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार होगा.

'कॉकटेल 2' के बारे मे
'कॉकटेल 2' को होमी अदजानिया ने निर्देशित किया है और इसे लव रंजन और तरुण जैन ने मिलकर लिखा है. वहीं मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने इसे प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म कॉकटेल (2012) का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण ने काम किया था,  वहीं 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.

ये भी पढ़ें:-Ghabadkund BO Collection Day 6: मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म

Published at : 26 Jun 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon RASHMIKA MANDANA BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Cocktail 2
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