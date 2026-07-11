सुपर ब्लास्ट है ये वीकेंड, 'पेद्दी' समेत नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं ये 5 धमाकेदार साउथ फिल्में

Netflix Weekend Watchlist: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस वीकेंड साउथ की फिल्मों का जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें कई बेहतरीन और मोस्ट अवेटेड फिल्मों को रिलीज किया गया है. ऐसे इस बार का वीकेंड मजेदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, या फिर यूं कहें कि ये वीकेंड सुपर ब्लास्ट है. इसमें 'पेद्दी' समेत 5 साउथ की फिल्में नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं. देखिए लिस्ट.

सुपर सुब्बू

अगर आप कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो ओटीटी पर घर बैठे इस वीकेंड तेलुगु की इस फिल्म को देख सकते हैं. इसमें सुब्बू यानी कि एक्टर संदीप किशन की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो कि लीड रोल में हैं. संदीप किशन ने इसमें एक टीचर का रोल प्ले किया है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

पेद्दी

राम चरण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था तो इसने बंपर कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 350 करोड़ के करीब रहा था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई तो ये टॉप ट्रेंडिंग में आ गई. हालांकि, फिल्म हिंदी में नहीं आई और साउथ की अन्य भाषाओं में उपलब्ध है.

ब्लास्ट

अर्जुन सरजा स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म 'ब्लास्ट' ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक कमाई कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 75.38 करोड़ रहा. इसका नेट कलेक्शन 53.11 करोड़ रहा.

सिंग गीतम

'सिंग गीतम' तेलुगु की म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन 94 साल के दिग्गज डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने किया है. इसमें रहस्यमयी गांव कुबेरपुरम की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ट्रे़डिंग लिस्ट में आ गई है. इसे भी मस्ट वॉच कर सकते हैं.

गुरतुकोस्तुन्नयी

'गुरतुकोस्तुन्नयी' तेलुगु की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है, जिसे आप पसंद कर सकते हैं और वीकेंड पर घर बैठे फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये विजय सेतुपति की तमिल हिट फिल्म 'नडुवुला कोंजम पक्काथा कानोम' से प्रेरित है. इसकी कहानी संतोष (विराज अश्विन) के इर्द गिर्द घूमती है.