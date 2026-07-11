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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNetflix Watchlist: सुपर ब्लास्ट है ये वीकेंड, 'पेद्दी' समेत नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं ये 5 धमाकेदार साउथ फिल्में

Netflix Watchlist: सुपर ब्लास्ट है ये वीकेंड, 'पेद्दी' समेत नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं ये 5 धमाकेदार साउथ फिल्में

Netflix Weekend Watchlist: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वीकेंड वॉच लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 'पेद्दी' समेत आप 5 धमाकेदार फिल्में मस्ट वॉच कर सकते हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Jul 2026 09:09 PM (IST)
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Netflix Weekend Watchlist: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस वीकेंड साउथ की फिल्मों का जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें कई बेहतरीन और मोस्ट अवेटेड फिल्मों को रिलीज किया गया है. ऐसे इस बार का वीकेंड मजेदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, या फिर यूं कहें कि ये वीकेंड सुपर ब्लास्ट है. इसमें 'पेद्दी' समेत 5 साउथ की फिल्में नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं. देखिए लिस्ट.

सुपर सुब्बू

अगर आप कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो ओटीटी पर घर बैठे इस वीकेंड तेलुगु की इस फिल्म को देख सकते हैं. इसमें सुब्बू यानी कि एक्टर संदीप किशन की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो कि लीड रोल में हैं. संदीप किशन ने इसमें एक टीचर का रोल प्ले किया है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

Super Subbu (TV Series 2026– ) - IMDb

पेद्दी

राम चरण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था तो इसने बंपर कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 350 करोड़ के करीब रहा था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई तो ये टॉप ट्रेंडिंग में आ गई. हालांकि, फिल्म हिंदी में नहीं आई और साउथ की अन्य भाषाओं में उपलब्ध है.

एक्शन, इमोशन और प्रेरणा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 'पेद्दी', राम चरण ने छोड़ी गहरी छाप- peddi review ram charan janhvi kapoor divyendu boman irani movie release in theaters | Jansatta

ब्लास्ट

अर्जुन सरजा स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म 'ब्लास्ट' ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक कमाई कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 75.38 करोड़ रहा. इसका नेट कलेक्शन  53.11 करोड़ रहा.

Blast (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

सिंग गीतम

'सिंग गीतम' तेलुगु की म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन 94 साल के दिग्गज डायरेक्टर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने किया है. इसमें रहस्यमयी गांव कुबेरपुरम की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ट्रे़डिंग लिस्ट में आ गई है. इसे भी मस्ट वॉच कर सकते हैं.

Sing geetham | Trailer Hindi dubbed | सींग गीतम हिंदी ट्रेलर । #newsouthmovie #singgeetham - YouTube 

गुरतुकोस्तुन्नयी

'गुरतुकोस्तुन्नयी' तेलुगु की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है, जिसे आप पसंद कर सकते हैं और वीकेंड पर घर बैठे फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये विजय सेतुपति की तमिल हिट फिल्म 'नडुवुला कोंजम पक्काथा कानोम' से प्रेरित है. इसकी कहानी संतोष (विराज अश्विन) के इर्द गिर्द घूमती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 09:04 PM (IST)
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