INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलJayden Adams Death: सिर्फ 25 की उम्र में दुनिया को आखिरी सलाम, चैंपियन फुटबॉलर की मौत से शोक में डूबा फुटबॉल जगत

Jayden Adams Death: सिर्फ 25 की उम्र में दुनिया को आखिरी सलाम, चैंपियन फुटबॉलर की मौत से शोक में डूबा फुटबॉल जगत

Jayden Adams Death Cause: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच दक्षिण अफ्रीका के 25 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी जेडन एडम्स के निधन से फुटबॉल जगत में शोक की लहर छा गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका के फुटबॉल खिलाड़ी जेडन एडम्स का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है. कुछ दिन पहले ही वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीकी टीम का प्रतिनिधित्व करते दिखे थे. शनिवार को साउथ अफ्रीका फुटबॉल प्लेयर यूनियन (SAFPU) ने इस बात की जानकारी दी. एडम्स दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते थे.

SAFPU ने जेडन एडम्स के निधन पर शोक प्रकट किया. इसी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका बनाम चेक रिपब्लिक मैच से एक दिन पहले ही जेडन एडम्स की दादी का भी निधन हो गया था. इसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए 3 मैच खेले. जेडन ने चेक रिपब्लिक और मेक्सिको के साथ मैच भी खेला. वहीं दक्षिण कोरिया के खिलाफ वो बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान में आए थे. इस दुखद खबर से पूरे फुटबॉल जगत में शोक की लहर छा गई है.

जेडन एडम्स की मौत कैसे हुई, इसके कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. दक्षिण अफ्रीकी सरकार में खेल मंत्री गेटन मैककेंजी ने भी 25 वर्षीय उभरते हुए खिलाड़ी के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया. वहीं FIFA के अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो ने भी दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉलर के निधन पर संवेदना प्रकट की.

फीफा वर्ल्ड कप से पहले जेडन एडम्स अफ्रीकन चैंपियंस लीग में खेलते दिखे थे, जहां उन्होंने 2025-26 सीजन में मामेलोदी सनडाउंस को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. 

जेडन एडम्स ने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका की सीनियर फुटबॉल टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 9 मैच खेले. वो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे थे.

यह भी पढ़ें:

इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, खूंखार खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर

बिग बैश लीग ने भारत में चेन्नई वेन्यू क्यों चुना? एमएस धोनी और CSK है वजह; खुला बड़ा राज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Football Jayden Adams Jayden Adams Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Jayden Adams Death: सिर्फ 25 की उम्र में दुनिया को आखिरी सलाम, चैंपियन फुटबॉलर की मौत से शोक में डूबा फुटबॉल जगत
सिर्फ 25 की उम्र में दुनिया को आखिरी सलाम, चैंपियन फुटबॉलर की मौत से शोक में डूबा फुटबॉल जगत
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: फीफा विश्व कप में पहली बार हुआ ऐसा, बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन
फीफा विश्व कप में पहली बार हुआ ऐसा, बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
फ़ुटबॉल
France vs Morocco: एम्बाप्पे से पेनल्टी मिस, दूसरे हाफ में चले गए थे बाहर; लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस
एम्बाप्पे से पेनल्टी मिस, दूसरे हाफ में चले गए थे बाहर; लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
क्रिकेट
इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, खूंखार खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर
इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, खूंखार खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर लेते समय लापरवाही न करें, ये छोटी गलती बन सकती है बड़ा हादसा, आज ही जान लें जरूरी बात
LPG सिलेंडर लेते समय लापरवाही न करें, ये छोटी गलती बन सकती है बड़ा हादसा, आज ही जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget